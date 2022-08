Triste final: apareció el cuerpo del músico roldanense flotando en el río

Gustavo Muñoz, el músico roldanense que era buscado desde hace seis días, fue encontrado sin vida en las aguas del Paraná. Así lo confirmó su madre Alicia a este medio con un mensaje a las 20.50 de este lunes donde decía: " Apareció mi hijo en el río, descansa en paz" y agregó que se enteró por un amigo del joven de 34 años que reconoció el cuerpo pero que no fue avisada oficialmente de su deceso.

El cuerpo fue trasladado desde la sede de Prefectura hacia el Instituto Médico legal para su autopsia. El joven no estaba pasando un buen momento ya que el día que desapareció había sido despedido de su trabajo y estaba triste y deprimido.

Gustavo era buscado desde el 3 de agosto, tras su denuncia de desaparición tomó el caso el fiscal Damián Cimino de la Unidad de Salidas Alternativa y la división de paradero de la AIC se encontraba abocada a tareas investigativas conjuntamente con la Prefectura.

Los compañeros de la banda The Limados comunicaron cerca de las 21.30 la triste noticia en su Facebook: "Lamentamos informar que se encontró el cuerpo de Gusti, el dolor es inmenso, la perdida es enorme, te vamos a recordar hasta el último de nuestros días querido amigo, hermano, todo. Salud hermano, volá alto".

Este lunes, Alicia se reunió en el Concejo Municipal de Rosario con la Comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos que se ofreció a colaborar. En ese encuentro remarcó ante las concejalas que "el 90 % de la búsqueda la hicimos nosotros".

Dentro de sus esperanzas, la madre consideraba que quizás estaba vivo "y huyendo de la sociedad por las presiones y las opresiones que no deja que un pibe que se la rebuscó toda la vida, tenga un laburo".

"Gustavo tenía un título de refrigeración de aire acondicionado y a pesar de sus esfuerzos, no se pudo comprar un vehículo para moverse”, contó ante las ediles y lo describió como un chico que "se la rebuscaba, desde muy pequeño; "cuando no le podía dar dinero, iba a barrer las veredas de los vecinos para comprarse un helado o las cosas para su torta de cumpleaños".

Gustavo vivía con su madre en el barrio Tierra de Sueños 3 de Roldán desde hace cinco meses "cuando decidió hacer un cambio en su vida". Alicia había comentado a La Capital que el pasado 3 de agosto su hijo se enteró que lo habían despedido. Esa tarde se fue a Rosario porque tenía el ensayo semanal con su banda The Limados.

“Al llegar a Rosario se comunicó, me contó que lo habían despedido y que todo se iba a solucionar en algún momento. Luego me pidió que lo vaya a buscar a las 23 horas al cruce de ruta 9 y A012 donde se bajaba siempre del colectivo. Poco después me avisa que se iba a quedar en Rosario”.

“Al terminar el ensayo, volví a hablarle, estaba triste y enojado con la vida, tuvimos un cruce de palabras y me bloqueó del celular. Intenté ubicarlo por el teléfono de su amigo y también me bloqueó. Más tarde, rastreé su teléfono por la computadora y la señal se apagó a las dos de la mañana en Balcarce y el río”.

“Esperé a que me llamara al otro día para decirme que lo vaya a buscar a la parada pero no lo hizo. Entonces llamé a su amigo y me recomendó que haga la denuncia de paradero. Fui a la comisaría de Roldán y comenzamos a difundir su búsqueda.

En tanto, sus amigos costearon la zona del río y fueron a lugares donde podía estar. Uno de ellos, con su medio hermano, caminaron en la costa por abajo y al mediodía encontraron la mochila y su campera al borde del río con su celular arriba.

"Avisamos a la policía, yo estaba en Roldán y llegué antes que ellos. Revisé las pertenencias y vi que eran todas suyas, desde ese momento la mente se me nubló", dijo su madre como presagiando el triste final.