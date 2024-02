Transporte Interurbano: los vecinos se organizan para compartir los viajes diarios 

>>Leer más: El fuerte impacto de la suba del boleto interurbano en un sistema deficiente

“Los colectivos pasan a la hora que quieren, muchas veces llegamos a la terminal y no hay pasajes. Si bien algunos tenemos boletos gratuitos, por ser docentes o estudiantes, la empresa dispuso que hay un cupo limitado sino hay que pagar el 50%. El aumento tarifario es tremendo y la suba de la nafta hizo que los traslados sean costosos. Al compartir el viaje entre vecinos esto ser resuelve”, sostuvo la administradora de la página, Alicia Boggian, oriunda de Lucio V. López. Además de esta medida, también se encuentran juntando firmas para presentar una queja formal a la empresa de transporte, detallando los horarios específicos donde más se necesitan refuerzos de las unidades.

El aumento del boleto y los costos de la nafta no son el único problema que enfrentan los vecinos. “A veces el colectivo viene lleno y nos dejan en la ruta. A veces los adolescentes tienen que esperar tres horas en Totoras para volver a Lucio V. López por lo cambios de horario que hizo la empresa. En la terminal hay que hacer colas interminables y a veces no hay más pasajes y no ponen refuerzos. Terminas esperando varias horas a que venga el próximo colectivo”, afirma Boggian.

Pero quienes viajan por la Ruta 34 no son los únicos a los que se les presentan dificultades y, por lo tanto, deciden organizarse. Quienes transitan la Ruta 9 de forma diaria o con cierta regularidad sufren la crisis del sistema y los altos precios de los boletos. Si bien es una problemática que se viene profundizando, lo cierto es que estos grupos existen desde hace ya algunos años. "Desde la pandemia en adelante el transporte esta bastante desorganizado. La cantidad de servicios diarios es mucho mas acotada que antes. Muchas veces alguien se acerca a la terminal y le saca foto a una grilla horaria que difiere con la de las semanas anteriores", remarca uno de los administradores de la página de Facebook "Cañada de Gómez-Rosario. Viajes compartidos-Carpooling", Sebastián Bressan.

>>Leer más: Transporte interurbano: desde el lunes la tarifa aumenta un 150% por la crisis del sistema

Además del uso de la red social, también gestionaron un grupo de Whatsapp que sirve para organizarse más rápidamente. Allí, no solamente arreglan para realizar los viajes en conjunto sino también para compartir información sobre los horarios de los colectivos que "muchas veces cambian o suele ser confuso".

“En nafta, desde Rosario a Cañada, gastas entre siete y nueve mil pesos. En gas entre cuatro y cinco. La división depende de la cantidad de pasajeros. Normalmente se cobra una cuarta parte a la persona que viaja con uno. Termina siendo más conveniente con respecto a los pasajes de colectivo. Es un gran ventaja para quienes viajan seguido”, sostuvo Bressan.

>>Leer más: Sin subsidios al transporte en el interior, una medida a contramano del mundo y sin equidad con el Amba

Otros grupos que sirven de soporte para organizar viajes en conjunto son los que comprenden el tramo Rosario-Santa Fe capital, Rosario-Pergamino, Armostrong-Rosario y, por supuesto, el ya clásico, Rosario-Buenos Aires. Son viejas prácticas que se reacomodan al contexto de altos precios en la nafta, aumento tarifario y un transporte interurbano que, sin subsidios, empeora un servicio que ya venía tambaleándose.