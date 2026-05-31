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Tragedia en la autopista Rosario-Santa Fe: murió el conductor de una combi tras chocar contra un camión

Sucedió este domingo en el kilómetro 141, en dirección norte. La camioneta colisionó contra un camión cisterna que transportaba gas altamente inflamable

31 de mayo 2026 · 17:48hs
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El siniestro sucedió este domingo en la autopista Rosario-Santa Fe.

El siniestro sucedió este domingo en la autopista Rosario-Santa Fe.

Un hombre que conducía una combi murió al chocar contra un camión cisterna que transportaba gas propano-butano. El hecho sucedió este domingo en la autopista Rosario-Santa Fe.

El siniestro se produjo el domingo por la mañana en el kilómetro 141,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, unos 500 metros al norte de la cabina de peaje. Por causas que todavía son material de investigación la furgoneta se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna, que transportaba gas propano-butano, altamente inflamable.

Los operarios del peaje denunciaron inmediatamente el suceso a los oficiales de la Guardia Provincial, quienes cortaron el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

Según trascendió, la víctima falleció en el lugar. Su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del SIES 107.

>>Leer más: El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

Protocolo por fuga de gas

Los bomberos zapadores policiales llegaron desde el destacamento de la ciudad de Santo Tomé y activaron de inmediato el protocolo ante el peligro de fuga de gas.

Mientras tanto, el operativo sobre la autopista dispuso que el tránsito con destino al norte, hacia la ciudad de Santa Fe, fuera desviado a la altura de Coronda, mientras que los vehículos que circulaban hacia el sur fueron derivados a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo.

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