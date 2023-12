Todos de pie: en un hecho histórico Santa Fe tendrá su himno provincial

No son muchas las provincias argentinas que poseen un himno oficial propio. Esta aspiración santafesina es realmente un hecho histórico no solamente por lo que implica de por sí, sino por lo que generará a futuro.

Además, tendrá que incorporarse la enseñanza de esta canción en todos los niveles de educación. El proyecto busca, en definitiva, c ontarle a las nuevas generaciones la historia de la provincia de Santa Fe, describirles sus tierras y su geografía, y generar un orgullo local en cada uno de sus habitantes. La enseñanza del Himno de Santa Fe llegaría a millones de niños y niñas a lo largo y ancho de la provincia mediante su conocimiento en las aulas y en los actos escolares.

Romper con la historia oficial escrita por Bartolomé Mitre y que todavía es la columna vertebral de la enseñanza del pasado argentino es una de las razones que llevó a Diego Zalazar a crear esta pieza y acercarla al senador Giacomino. Correrse de los relatos porteños y darle protagonismo a una historia narrada desde Santa Fe forma parte del fundamento de este canción que todo indica se convertirá en el Himno de Santa Fe.

En la sesión de hoy tuvimos la oportunidad de tratar el Proyecto de Ley que tiene como objeto establecer el Himno de la Provincia de Santa Fe.

El creador de esta obra es Diego Zalazar, cantante y poeta oriundo de Empalme Villa Constitución. El amor y orgullo por su provincia lo llevaron a componer este himno que recibió media sanción en el Senado para convertirse en la pieza musical que santafesinos y santafesinas entonarán en cada rincón de la provincia.

La canción fue creada en 2022 y representa el corolario de años de trabajo. “No me propuse hacer un himno, quería hacer una canción que nos represente, que nos cobije. Y nació en forma de marcha”, cuenta Zalazar en diálogo con La Capital. Este himno no buscado es la síntesis de un proyecto mayor encarado por el artista: la Historia Cantada de la Invencible Santa Fe, obra que traza un recorrido histórico por los grandes hitos de la provincia: desde la fundación con Juan de Garay pasando por el Brigadier Estanislao López hasta la actualidad.

Si bien el himno nació como marcha y se puede escuchar con claridad el redoblante de fondo marcando el paso, los tintes folclóricos propios del litoral son ineludibles. La música acompaña a una letra que da cuenta de algunos elementos históricos y representativos provinciales. La autonomía y emancipación de Santa Fe sobre Buenos Aires en 1816, la figura de Estanislao López, el federalismo y las características naturales propias del territorio forman parte de la canción. “Fuimos adoctrinados con la historia contada desde Buenos Aires, hay que contarla desde nuestra mirada”, reflexiona Zalazar.

Para el cantautor, el arte ligado a la historia se vuelven elementos poderosos a la hora de conquistar a las multitudes. El creador del futuro himno oficial considera que la música es una importante herramienta para llegar a las nuevas generaciones. Además, la cuestión simbólica le resulta fundamental. “Santa Fe solo tiene el símbolo de la bandera. Tener un himno hermanado a ese emblema le va a dar un lugar histórico y cultural, que hoy por hoy no tiene, a la provincia”, concluye.

DIEGO ZALAZAR "HIMNO DE SANTA FE". Letra y música Diego Zalazar.

La letra del himno de Santa Fe

Se alza un manto

sobre el campo de la historia

la simiente que nació de Añapiré

lanza en punta

portadora de la gloria

del coraje y del amor del Brigadier.

Surco fértil

que regaron tus colonos,

utopías que han logrado florecer;

se alza un sol

sobre tu excelsa geografía,

besa el viento tu bandera Santa Fe.

(Estribillo)

Federal, blanco y azul;

Pabellón;

Patria de luz,

con un sol

de amanecer;

Majestuosa Mi Invencible Santa Fe.

Diecinueve

las estrellas de tu cielo

hoy coronan

a los nombres de tu ayer

que fundaron en cimientos de progreso tu futuro invencible Santa Fe.

Tierra y Río,

monte y llano, plata y oro,

potro y lanza, flecha y arco,

trigo y miel

y el abrazo ancestral de dos culturas dieron cielo a tu grandeza Santa Fe.

(Repite estribillo para terminar)