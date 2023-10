"Testigo de otro mundo": un cazador guaraní asegura que tuvo contactos con extraterrestres

Juan Pérez, tuvo contactos con extraterrestres (ET) y ahora dice que tiene premoniciones como la de su padre que todos daban por casi muerto y sobrevivió. Juan lo vió en un sueño previo pero no lo vincula a las apariciones de Ovnis.

El fin de semana pasado tuvo varios episodios extraños vinculados a la aparición de naves extraterrestres (ET). Su padre, Felipe Pérez, de 80 años, fue internado de urgencia en un sanatorio de la ciudad y pasó tres días en terapia intensiva. Juan, descendiente de guaraníes, no lo vincula a la aparición de esos fenómenos pero tuvo una premonición que se cumplió y es que al cuarto día su papá estaba en la chacra alimentando animales tal cual él asegura que había visto en un sueño hacía dos días.

Su vida y el contacto extraterrestre que asegura haber experimentado, fueron llevados al cine en 2018 por el director Alan Stivelman, así como en el documental "Testigo de Otro Mundo", que fue filmado en su mayoría en Venado Tuerto, con la ayuda del astrofísico Jacques Vallée, consignó este diario en su primera entrevista con Juan Pérez en su granja. Sin embargo su "don" de hacer predicciones es nuevo y no le encuentra vinculación con esos fenómenos paranormales que asegura le tocó vivir a lo largo de su vida; uno en la zona de Venado Tuerto y otro en 2015 en un campo de Pergamino. También sostiene que hubo un avistaje importante de naves previo a la pandemia, pero no de seres extraterrestres.

“Tenía 12 años y estaba en un campo ubicado en la estancia La Victoria, en Venado Tuerto, cuando de repente se me apareció una luz muy fuerte, en el medio de la nada misma porque yo estaba cazando con una única complicidad que era el silencio”, contó Juan a La Capital. "Allí entro en contacto con esos seres extraterrestres, que eran de altura considerable, más de dos metros, grandes ojos y una cabeza ovalada y estirada. Malos no eran porque si no, no estaría aquí hoy. Pero me daban miedo. Obvio", resaltó el cazador.

image.png El cazador guaraní dice que una cosa no tiene vinculación con la otra pero tras la última aparición de OVNIS se evidenciaros sus premoniciones. De fondo se observa a su padre Felipe (80).

Reporta dos contactos extraterrestres

La vida de Juan Pérez, al menos la vinculada a sus contactos con ET que asegura que fueron dos desde 1978, no fue nada sencilla. Pocos le creían, muchos le hacían bullyng y hasta su propia familia desconfiaba de sus relatos paranormales. Todos menos su madre, Ramona, que siempre supo observar movimientos raros en el cielo y hasta incluso tiene visiones premonitorias sobre eventos que -según juan- "luego suceden, a ella también le pasaron cosas parecidas a las mías", dijo Juan.

Para él, observar objetos voladores no identificados (Ovnis) no es infrecuente. "No te digo que los veo todos los días, pero es muy común que yo los observe. En cuanto a contactos directos con ellos sólo tuve dos veces y, si bien antes me aterrorizaba pensar en volver a verlos, hoy te puedo decir que hay que tener cuidado, pero no miedo. Son personas con otra forma, pero como nosotros. Quizás más altos y que no les gusta que los molesten. Pero si fueran malos no estaría yo aquí".

image.png El jueves de la semana pasada, Felipe Pérez (80), fue dado de alta tras estar tres días internado en la terpaia intensiva de un sanatorio de Venado. El jueves ya estaba trabajando en su chacra.

Premonitorio

El fin de semana de la semana pasada, durante los días viernes sábado y domingo, logró captar imágenes extrañas en el cielo. "Como el de una nave gigante, pero de forma redonda que se mostraba en el horizonte y a la altura de las nubes. Aparecía y desparecía", dijo el corpulento cazador de más de 130 kilos y 1,89 metro de altura, quien vive a pocos kilómetros del centro de Venado Tuerto junto a su padre, su madre y su hermana. En total son siete los Pérez, aunque el resto de los hermanos están radicados en distintos lugares.

"El lunes mi papá fue internado en un sanatorio de Venado Tuerto y yo mismo lo dejé allí. Fue empeorando con el correr de las horas y mis hermanos estaban desesperados. El martes todos estaban muy preocupados y yo no había vuelto al hospital porque presentía que mi padre iba a volver; que iba a estar bien. A todo esto mis hermanos se enojaron mucho conmigo y me decían que cómo no iba a estar a su lado con lo delicado que estaba", relató Juan y recordó que el les decía que "papá va a estar bien en pocas horas. Yo ya lo ví".

"Ese martes recordé a un hombre sabio guaraní (de esos que de modo erróneo llaman chamán) que me dijo que me acostara a dormir, que ponga la mente en blanco y que me duerma relajado", dijo juan y agregó que "hice eso y me dormí tranquilamente pensando que no iba a pasar nada con mi padre. De hecho soñé ese martes algo que luego vi y es a mi padre alimentando a los animales en nuestra granja. Lo que viví en carne propia es lo que soñé días atrás y mientras mi familia perdía las esperanzas de volver a ver a mi padre con vida".