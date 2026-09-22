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Brindarán en Villa Gobernador Gálvez una charla gratuita sobre salud mental y prevención del suicidio

Será este miércoles 23 por la tarde en la Casa de la Cultura en el marco de las actividades programadas por el “Septiembre Joven”

22 de septiembre 2026 · 13:40hs
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El índice de suicidios de 2025 dio un 11

El índice de suicidios de 2025 dio un 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes.

Con el título “Alojar el sufrimiento: una mirada comunitaria sobre el suicidio en las juventudes”, el municipio de Villa Gobernador Gálvez brindará una charla a cargo del psicólogo Luciano Rodríguez Costa. Será el miércoles 23 de septiembre a partir de las 18 en la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita y estará dirigida tanto a profesionales de salud como al público en general.

En referencia a la actividad, Rodríguez Costa expresó: “En la presentación vamos a partir de la estadística sobre el índice de suicidios de 2025 que nos está dando un 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos la cifra más alta hoy de la media mundial, según informes del Ministerio de Seguridad”.

El psicólogo expresó que “plantear estas cifras precisamente en el mes de la prevención del suicidio tiene la relevancia de pensar qué lugar le estamos dando socialmente a las juventudes, porque de este índice la mayor cantidad de suicidios se da en la población juvenil entre 15 y o 35 años, aproximadamente. Y particularmente en varones entre 18 y 34 años”.

A la vez, el profesional planteó que “la idea entonces es poder pensar un poco estas condiciones culturales, comunitarias, y pensar también en cuáles son los recursos que los jóvenes desarrollan ante esta nueva situación, porque no tenemos que olvidarnos que en el pico máximo de suicidios que se viene registrando en nuestro país es en las juventudes”.

Suicidio: mitos y verdades

Al respecto, Rodríguez Costa resaltó que “también vamos a trabajar algunas cuestiones en relación a los mitos que hay respecto del suicidio, como por ejemplo no hablar de él para evitar el contagio, cuando en realidad se trata de pensar cómo hablar del sufrimiento, y qué hacer con él a nivel social, y cómo charlar con los jóvenes acerca de qué hacer cuando algo nos duele”.

“No hablar, en todo caso, refuerza el aislamiento, y en algún punto lo mismo sucede cuando decimos que es solo una problemática individual. Decir que es una problemática individual, y a su vez no hablar de ella para evitar el suicidio son maniobras que más bien promueven el suicidio”, concluyó.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez ofrece una agenda de actividades especial para las juventudes

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Se trata de una propuesta inclusiva y participativa que comenzó en 2017. Inclusiva porque involucra al municipio todo, y a las juventudes en sus más diversas manifestaciones y formas de vivirla.

Villa Gobernador Gálvez ofrece una agenda de actividades especial para las juventudes

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El municipio está construyendo tres nuevos playones deportivos. Están ubicados en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu con una inversión que supera los 360 millones de pesos.

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Desde la organización destacaron que la finalidad es dotar a los trabajadores de herramientas precisas para actuar de manera coordinada ante una emergencia médica, evitando la improvisación y situaciones de pánico, y aplicando los protocolos correctos hasta la llegada del servicio de emergencia. 

Capacitaron en técnicas de RCP a personal municipal y de áreas estratégicas de Puerto General San Martín

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