En este sentido, la presidenta comunal de Puerto Gaboto –una localidad ubicada en el centro del cordón pesquero santafesino, sobre el río Coronda y la confluencia del río Carcarañá y a siete kilómetros del Paraná, en el departamento San Jerónimo, a 77 kilómetros al norte de Rosario– abundó que “el juez pidió tiempo hasta el otro jueves, pero aquí no hay nada claro porque la gente de (el Ministerio de la) Producción dice que el juez actuó bien, se tiran la pelota pero nadie se hace cargo del pescador”.

En este punto, Aguirre reveló que “quienes defienden la cautelar que prohíbe la pesca dicen que ellos habían avisado en mayo que iban a presentar este pedido y que el gobierno no se presentó, se tiran la pelota de un lado a otro, pero entre los tres ministerios (Producción, Acción Social y Medio Ambiente) no toman ninguna medida para solucionar el problema de la veda de tres meses, que deja sin trabajo a los 250 pescadores de Puerto Gaboto y a más de cuatro mil en toda la provincia”.

En cuanto a la protesta de los pescadores, la presidenta comunal confió que “no está perfecto cortar una ruta, a nadie le gusta porque la gente va a trabajar o al médico, pero los pescadores no tienen otra alternativa porque es su fuente de trabajo. Yo no creo que el juez decida una medida en siete días, ojalá me equivoque. Por eso les pido al gobierno y a la gente de los ministerios que tomen una medida que solucione la situación de los pescadores, que podría ser darles un subsidio por 30 días y rever todo mientras se busca una solución de fondo”.

Consultada sobre el impacto de la veda en Puerto Gaboto, Aguirre reportó que “somos una localidad que vive del turismo y los pescadores no sólo pescan sino que también han hecho un gran trabajo con la gente de Parques Nacionales, que hoy vinieron a apoyarlos. Hicieron un trabajo excelente porque les dieron charlas de concientización y algunos pescadores se transformaron en guías de pesca para el turismo. Gaboto vive del turismo de las más de 100 cabañas, así como de los lugares que sirven pescado”.

Y sobre la medida cautelar que prohíbe la pesca comercial y la deportiva, pero permite la de subsistencia, Aguirre sostuvo que “en Gaboto la pesca es comercial, de los pescadores que venden y viven de eso, o deportiva, del turista que viene de afuera, pero la de subsistencia no existe. El pescador sale a pescar y vende lo que pesca para poder vivir”.