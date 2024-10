Se realizaron charlas de sensibilización sobre bullying y grooming en Timbúes

Alumnos de las escuelas primarias Nº 217 y N° 1272 y secundaria Nº374 participaron entre el martes y el viernes último de las do s primeras charlas de sensibilización contra el acoso escolar, grooming y bullying . Las disertaciones que se realizaron en el Centro Cultural Comunal, estuvieron a cargo de Arístides Álvarez , presidente de la asociación denominada "Si nos reímos, nos reímos todxs".

En la disertación Arístides Álvarez, remarcó: "En Timbúes hicimos una ficción para que a los chicos les quede claro que es bullying y que no. Siempre decimos que hay que involucrarse para que esto no suceda y si un chico ve que un compañero está atravesando por una situación de estas, no quedarse callado; hablar con un adulto responsable y que él intervenga”.