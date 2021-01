Sandra Aguirre: "Somos los más perjudicados, de este trabajo viven 250 pescadores"

Aguirre concurrió ayer al Ministerio de la Producción de Santa Fe, junto al abodado de la comuna, Domingo Rondina, “a presentar un escrito en el que piden al fiscal de Estado que apele la medida cautelar que dispone la veda a la pesca, con el objetivo de evitar que la misma quede firme”.

“Nosotros somos los más perjudicados porque en Puerto Gaboto viven casi 250 pescadores, además de un montón de gente que vive del turismo: los guías de pesca y las cabañas. Aquí hay más de 100 cabañas y los cabañeros también presentaron un recurso para poder trabajar. Este fin de semana no vino nadie. Ahora Gaboto está dormido”, abundó la presidenta comunal de esta localidad de 4.500 habitantes, del Partido Solidaridad e Igualdad, en el cargo desde hace seis años.

Consultada sobre su posición con respecto a la idea de proteger el río, Aguirre sostuvo que “estoy de acuerdo con que el Paraná no se toque, pero también hay un montón de riachos y de islas donde no hay ninguna fiscalización. Estamos pidieron por estos pescadores que son trabajadores sin aportes jubilatorios ni obra social, algunos de los cuales están aquí enfrente, no son violentos, están cansados, me da pena verlos, no tienen un peso hoy. ¿Cómo los asistís? Nadie los escucha. ¿Por qué los pescadores son siempre marginados?”.

En este sentido, la presidenta comunal abundó que “por supuesto que el Paraná no se toca, pero tiene que haber una comunicación entre el gobierno y el Poder Judicial. Mañana (este martes) se reúne la gente de Coronda con la de Municipios y Comunas. Esto no se arregla con un bolsón de alimentos, aquí deben llamar a los pescadores y ofrecerles una ayuda económica durante el tiempo que dure la veda a la pesca. Apelo al gobierno para encontrarle una salida a la situación de los 250 pescadores de Puerto Gaboto”.