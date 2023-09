San Lorenzo: una parte de una estación YPF ocupa un camino de emergencia ferroviaria

Una lonja de cuatro metros por unos dos kilómetros de los terrenos fiscales sobre los que fue construida la estación de servicios fue usurpada por el mismo desarrollador inmobiliario que loteó y construyó el country Portal del Sol , un sector del cual también fue levantado sobre el camino de emergencias ferroviarias –una franja de cuatro metros de ancho–, motivo por el cual ahora los dueños de las casas no pueden escriturar sus propiedades, según reportó ayer el edil opositor a este diario.

Por su parte, Gabriel Boeri, el presidente del Consejo de Técnicos Maestros Mayores de Obras, denunció “graves irregularidades” en la construcción de la obra de la estación de servicios situada en el bulevar Urquiza 1940, en sendas notas enviadas al intendente municipal Leonardo Raimundo y al presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Eduardo Ríos, el 8 de marzo de 2019. En ellas, la institución advirtió que la obra de construcción de la estación de servicios contaba con las firmas de dos profesionales que habían sido dados de baja del registro de esa entidad. Las cartas en cuestión advierten a las autoridades ejecutiva y legislativa sanlorencinas que “en el cartel de la obra figura el maestro mayor de obras Luis Reinaldo Vivas, un profesional que no ejerce en la actualidad por cuanto pidió la baja su matrícula por jubilación en julio de 2015”. Asimismo, el Concejo reportó que “en el mismo cartel figura en la Coordinación e Higiene y Seguridad Marisol Ruiz, con título de licenciada, pero como técnica de este Colegio esta profesional dio de baja su matrícula”.

En este sentido, la entidad denunció que “la obra en cuestión no fue presentada para su visado ante este Colegio como corresponde según las reglas que rigen esta actividad. La situación, como podrá advertirse, constituye una grave irregularidad, agravada por el hecho de tratarse de una estación que expende combustible, donde deben extremarse las medidas de control y responsabilidad profesional ante eventuales infortunios que podrían suscitarse”. A su vez, el edil Remondino abundó que “el hijo del anterior dueño de los terrenos del Portal del Sol y de la estación de servicios YPF recordó que su padre se los vendió al escribano Garat, el desarrollador inmobiliario, hace 40 años, y que ya en esa época sabían que esa parte del terreno (la lonja de 20 metros de ancho del camino de emergencia ferroviaria) no se podía utilizar”.

Un grupo de vecinos que tienen sus viviendas en el country Portal del Sol concurrieron al Concejo Deliberante a pedirles a los ediles su intervención, en virtud de que no pueden escriturar los terrenos porque una parte del barrio está construida sobre el camino de emergencia ferroviaria. “Los vecinos vinieron a verme al Concejo a pedir que les donemos la tierra fiscal, algo que no podemos hacer primero porque el camino de emergencia ferroviaria es una medida de seguridad para utilizar en caso de un accidente ferroviario, y segundo porque son activos fiscales de los que no podemos disponer para cederlos a título gratuito a un privado, que justamente vendió lotes del country Portal del Sol a 50 mil dólares”, enfatizó Remondino.