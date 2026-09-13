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San Lorenzo sumó 2.240 nuevos árboles a través de distintas acciones de forestación

Con entregas a vecinos y trabajos de reforestación en espacios públicos, en los últimos 60 días la ciudad incorporó ejemplares de distintas especies, entre frutales y árboles de sombra

13 de septiembre 2026 · 06:05hs
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El intendente Leonardo Raimundo coordinó la entrega de árboles en San Lorenzo.

El intendente Leonardo Raimundo coordinó la entrega de árboles en San Lorenzo.

San Lorenzo continúa fortaleciendo sus políticas de forestación con la incorporación de 2.240 nuevos árboles, a partir de distintas acciones desarrolladas desde junio a esta parte tanto en espacios públicos como junto a los vecinos.

La mayor parte de estos ejemplares fue entregada a la comunidad. En una primera iniciativa, que tuvo lugar a principios de junio en el Campo de la Gloria, fueron distribuidos 1.400 árboles frutales entre vecinos de la ciudad, con ejemplares de especies como limoneros, naranjos y mandarinos, destinados a ser plantados en patios y jardines.

A esta entrega se sumaron posteriormente otra tanta de 722 árboles, tanto frutales como de sombra, que también fueron distribuidos entre vecinos durante este fin de semana en el Polideportivo Municipal.

De esta manera, se entregaron 2.120 árboles directamente a la comunidad, promoviendo que la forestación no quede limitada a los espacios públicos, sino que también se extienda a viviendas particulares, patios y jardines.

A estas acciones, se suma la intervención realizada en uno de los principales espacios verdes e históricos de la ciudad, el Campo de la Gloria, donde se concretó la plantación de 120 nuevos ejemplares como parte de un proceso de reforestación y puesta en valor del predio.

En este sector se incorporaron distintas especies, entre ellas robles, fresnos, crespones, tilos, liquidámbares, ceibos y jacarandás, además de retoños originales del Pino Histórico.

Así, entre las entregas de árboles a los vecinos y las acciones de forestación y reforestación en espacios públicos, San Lorenzo incorporó 2.240 nuevos ejemplares en los últimos 60 días, una intervención que apunta a incrementar la cantidad de árboles, diversificar las especies presentes en la ciudad y fortalecer los beneficios ambientales que brinda el arbolado urbano.

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