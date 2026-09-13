San Lorenzo sumó 2.240 nuevos árboles a través de distintas acciones de forestación

Con entregas a vecinos y trabajos de reforestación en espacios públicos, en los últimos 60 días la ciudad incorporó ejemplares de distintas especies, entre frutales y árboles de sombra

San Lorenzo continúa fortaleciendo sus políticas de forestación con la incorporación de 2.240 nuevos árboles, a partir de distintas acciones desarrolladas desde junio a esta parte tanto en espacios públicos como junto a los vecinos.

La mayor parte de estos ejemplares fue entregada a la comunidad. En una primera iniciativa, que tuvo lugar a principios de junio en el Campo de la Gloria, fueron distribuidos 1.400 árboles frutales entre vecinos de la ciudad , con ejemplares de especies como limoneros, naranjos y mandarinos , destinados a ser plantados en patios y jardines.

A esta entrega se sumaron posteriormente otra tanta de 722 árboles, tanto frutales como de sombra , que también fueron distribuidos entre vecinos durante este fin de semana en el Polideportivo Municipal.

De esta manera, se entregaron 2.120 árboles directamente a la comunidad , promoviendo que la forestación no quede limitada a los espacios públicos, sino que también se extienda a viviendas particulares, patios y jardines.

A estas acciones, se suma la intervención realizada en uno de los principales espacios verdes e históricos de la ciudad, el Campo de la Gloria, donde se concretó la plantación de 120 nuevos ejemplares como parte de un proceso de reforestación y puesta en valor del predio.

En este sector se incorporaron distintas especies, entre ellas robles, fresnos, crespones, tilos, liquidámbares, ceibos y jacarandás, además de retoños originales del Pino Histórico.

Así, entre las entregas de árboles a los vecinos y las acciones de forestación y reforestación en espacios públicos, San Lorenzo incorporó 2.240 nuevos ejemplares en los últimos 60 días, una intervención que apunta a incrementar la cantidad de árboles, diversificar las especies presentes en la ciudad y fortalecer los beneficios ambientales que brinda el arbolado urbano.