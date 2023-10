San Jorge: comenzó este lunes el juicio al abogado acusado de violar a sus hijos

En ese punto comenzó el derrotero de Mariana que la llevó a asentar la primera exposición en la Fiscalía, consultar con abogados, empleados judiciales y psicólogos para contener a los hijos. El camino estuvo plagado de infortunios que ella atribuyó a la relación de su exesposo con el ámbito judicial, en el que él se desempeñaba laboralmente.

El juicio

Los jueces Lisandro Aguirre, Sebastián Szeifert y Pablo Spekuljak, serán los encargados de brindar su veredicto el próximo miércoles 18. Mientras tanto, pasarán por la sala de audiencias de la torre judicial de San Jorge unos 28 testigos propuestos por los fiscales Luciana Escobar Cello y Matías Broggi y los 12 que aportará la Defensa, a cargo de un estudio jurídico de Santa Fe.

Desde la Oficina de Gestión Judicial, se estimó que el debate demandará tres días, aunque podría extenderse por la cantidad de expositores propuestos, y la sentencia se conocerá el próximo miércoles y los fundamentes en fecha a definir.

El caso

Tras la primera denuncia de Mariana, el fiscal Carlos Zoppegni comenzó a tomar los primeros testimonios. En ese marco, ordenó someter a cámara Gesell a los hijos menores y una declaración de la mayor. Allí, Calamaris se enteró de que esta última, también había sufrido violaciones por parte de su papá desde pequeña. Lo contó recién en ese momento, a los 18 años, ya que “había vivido amenazada”.

Según dijo, su influencia es tal que las víctimas debieron cambiar de abogados en varias oportunidades porque “dejaban de responder”, o realizaban acciones contradictorias para la causa. “Creo que tenían miedo porque mi ex marido es abogado y toda su familia también, conocen a mucha gente y tienen contactos”, lamentó.

Por todo ello, Mariana contó que “empecé sola a moverme, no conseguía abogados. Luego conseguí, pero se fueron. Fue una lucha diaria, con la familia del imputado, con él, con las instituciones porque en San Jorge se trabaja de una manera que deja mucho que desear, no hay acompañamiento ni se tiene en cuenta a las víctimas. Es terrible para quién lo padece”, aseguró.

El abuso

En 2019 -casi cinco años después de la separación de hecho- Mariana decidió pedirle al padre de sus hijos la cuota alimentaria que le correspondía. Así, además de establecer un monto monetario, se fijó un régimen de visitas de los hijos con el padre. Los más pequeños lo respetaban, pero la mayor se negó rotundamente “Sólo iba a comer y se volvía. No se quedaba a dormir en su casa”, expresó y aseguró que luego entendió por qué.

En marzo del año siguiente, la hija del medio llegó a su casa materna luego de pasar una noche de su papá y la situación fue inusual. “Volvió llorando y me dijo que no quería volver a esa casa. Yo pensé que quizás estaba borracho y molesto, pero cuando estábamos en la mesa mi hija mayor me contó que su hermana le había dicho que quiso abusar de ella. Lo logró sacar, trabó la puerta y durmió con el jeans puesto esa noche. Después no volvió más”, contó la mamá.

Efectuada la denuncia, se realizaron las audiencias y en noviembre de 2020 el abogado ingresó con prisión preventiva en la alcaidía de Sastre, donde aún permanece.

Preventiva

La ley N° 24390 de plazos a la prisión preventiva, establece en su primer artículo que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada”.

Queda de manifiesto que la extensa carátula que detenta esta causa contra el abogado, amerita que la prisión preventiva se extendiese. Pero durante este plazo ya debería haberse realizado el juicio correspondiente. Luego de tres años de efectuada la denuncia los fiscales Broggi y Escobar Cello, quienes gestionaron para que se fije una fecha de juicio.

Mariana, no sólo se centró en demostrar la culpabilidad del progenitor de sus hijos, sino además, denunció públicamente lo que a su entender son los malos procederes del Poder Judicial, que “dilataron durante todo este tiempo tanto la fecha de inicio como el lugar donde el imputado se encuentra que debería ser una cárcel”.