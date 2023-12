Roldán impulsa una campaña de concientización contra el uso de pirotecnia

Más luces, menos ruidos: piden que no usen, no compren y no vendan pirotecnia.

Desde Padres Autismo Roldán, Sabrina Gammuto, explicó: “Como todos los años, estamos con la campaña “más luces, menos ruidos”, pidiendo a la gente que no use, no compre y no venda pirotecnia. Ya hace cuatro años que tenemos una ordenanza vigente y somos territorio libre de pirotecnia de alto impacto sonoro”.

“Le pedimos a la gente que sea empática y que denuncie”, sumó la mamá y explicó que su hijo con TEA “es verbal, puede expresar lo que siente y tiene herramientas para protegerse de los ruidos, como usar audífonos o protectores auditivos. Él nos dice literalmente que siente que le sangran los oídos, es decir ellos sienten dolor”.

“Pero también hay personas con autismo o epilepsia que no pueden expresar lo que sienten porque no tienen una comunicación verbal fluida y eso conlleva peligros como autoagredirse o no saber para dónde ir, pueden escaparse y hasta tener convulsiones”.

“También lo pasan mal los adultos mayores, recién nacidos y los veteranos de Malvinas. Hay que ser conscientes que no es una cuestión de gusto personal, no es lindo ver que mientras algunos festejan, otros están sufriendo”, afirmó Gammuto.

Sabrina recordó que “a la ordenanza la hemos hecho de puño y letra conjuntamente con los concejales que estaban en su momento, lamentablemente no se pudo hacer de pirotecnia cero por una cuestión de leyes laborales, pero el bajo estruendo para personas que no padecen ninguna enfermedad, o no tienen ninguna condición, o no son mayores, quizás no les afecta demasiado, pero sí al resto del colectivo mencionado”.

“Por tal motivo siempre vamos a pedir que no uses, no vendas, no compres, e ir hacia la pirotecnia cero, por más que nuestra ordenanza no lo diga. También seguiremos pidiendo por el compromiso ciudadano; si ves a otro usando, decirle que no lo haga”, cerró.

En tal sentido, el excombatiente residente en Roldán, Hever Torres, coincidió en la importancia de seguir educando “para que podamos vivir un poquito más tranquilo y en paz”.

Por estas horas estarán entregando folletería e información sobre el tema en las ferias navideñas de este 17 y 23 de diciembre, además de continuar con la campaña virtual y en los medios. Para denuncias, reclamos o consultas, están habilitados las siguientes líneas telefónicas: GUR: 147, GUR Centro: 4962860, Tribunal de Faltas: 4960447, GUR Loteos: 4960880 y Municipalidad: 4961500.