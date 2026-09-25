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Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos

Desde las 15 juegan en un Coloso repleto la selección argentina ante Paraguay, por el oro en el fútbol masculino

25 de septiembre 2026 · 14:58hs
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El Coloso tiene un marco imponente para la final de fútbol entre Argentina y Paraguay.

Marcelo Bustamante / La Capital

El Coloso tiene un marco imponente para la final de fútbol entre Argentina y Paraguay.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la recta final y este viernes es la definición del fútbol, uno de los deportes más convocantes cada vez que jugó la selección argentina. Desde las 15 juegan en el Coloso el equipo albiceleste que dirige el DT Diego Placente ante Paraguay, por el oro en el fútbol masculino.

Arrancó mejor Argentina y tuvo una muy clara Ian Subiabre. El primer tiempo terminó 0 a 0.

El gobierno de Santa Fe ratificó que las entradas pagas se agotaron para ver la final más convocante del evento, aunque había lugares para ingresar de forma gratuita y por orden de llegada.

Fuentes oficiales anunciaron la venta de 12.000 localidades en la cancha de Newell's. En un marco imponente el estadio Marcelo Bielsa presenta las tribunas colmadas para la definición.

Leer más: Juegos Suramericanos, día 13: la final de fútbol masculino y la agenda completa de los rosarinos

El Coloso abrió pasado el mediodía

Los organizadores decidieron abrir las puertas de la cancha a las 12.30 del mediodía. Las autoridades recomendaron ir lo más temprano posible, sobre todo en el caso de quienes no contaban con entradas anticipadas.

Hay que recordar que por la fase de grupos Paraguay derrotó a Argentina también en el Coloso.

Por el tercer puesto Perú le ganó a Chile 2 a 1.

La formación Argentina

Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

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