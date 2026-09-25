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Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

La inauguración de 300 metros de adoquinado en barrio Athletic se añade a un plan de mejoras urbanas que incluye pavimentación, iluminación LED y bacheo

25 de septiembre 2026 · 08:00hs
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El intendente también puso el foco en el compromiso del equipo de gestión y en la cercanía con los vecinos como eje de su administración. Señaló que cada inauguración representa la concreción de un esfuerzo sostenido que demanda planificación

El intendente también puso el foco en el compromiso del equipo de gestión y en la cercanía con los vecinos como eje de su administración. Señaló que cada inauguración representa la concreción de un esfuerzo sostenido que demanda planificación, administración de recursos y gestiones permanentes ante distintos organismos. 
Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

Arroyo Seco incorporó una nueva obra de infraestructura urbana con la inauguración de más de 300 metros de adoquinado en las calles Estrada y Alvarado, en barrio Athletic. La intervención forma parte de un programa de mejoramiento vial que impulsa el municipio y que busca optimizar la accesibilidad, la circulación y la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Durante la habilitación de la obra, el intendente Daniel Tonelli destacó la importancia de seguir avanzando con proyectos que impacten en la vida cotidiana de los vecinos. “Ver que Arroyo Seco no se detiene y que cada barrio va recibiendo mejoras sustanciales que cambian su día a día es una gran satisfacción para mí y para todo el equipo de trabajo”, sostuvo.

El jefe municipal remarcó que el adoquinado de barrio Athletic se suma a otras intervenciones que actualmente se encuentran en marcha. Entre ellas mencionó la segunda etapa del adoquinado en barrio Cooperativa, el recambio de luminarias por tecnología LED sobre calle Infante, entre María Pasoni y Lisandro de la Torre, trabajos de bacheo en el acceso a la autopista y la repavimentación de calle Juan B. Justo.

Infraestructura y acompañamiento

Tonelli atribuyó parte de estos avances al trabajo conjunto entre el municipio y la provincia. En ese sentido, valoró el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y aseguró que el aporte provincial resulta determinante para concretar proyectos largamente esperados por la comunidad.

“El apoyo de nuestro gobernador es fundamental. Cuando hay una provincia presente que trabaja a la par de los municipios, el esfuerzo se multiplica, las obras llegan y la ciudad puede seguir avanzando”, afirmó.

Administrar los recursos

El intendente también puso el foco en el compromiso del equipo de gestión y en la cercanía con los vecinos como eje de su administración. Señaló que cada inauguración representa la concreción de un esfuerzo sostenido que demanda planificación, administración de recursos y gestiones permanentes ante distintos organismos.

“Nosotros no concebimos la gestión desde un escritorio. Somos vecinos que amamos profundamente esta ciudad y trabajamos todos los días para verla crecer”, expresó.

De cara a los próximos años, Tonelli aseguró que el objetivo es continuar extendiendo las obras a todos los barrios y mantener una agenda de gestión activa que permita dar respuesta a las demandas de la comunidad. “Vamos a seguir gestionando incansablemente para cumplir cada compromiso asumido y transformar en realidad los proyectos que los vecinos esperan”, indicó.

Finalmente, el mandatario local señaló que aspira a ser recordado por una gestión cercana y con capacidad de concreción. “Quiero que mis vecinos me recuerden como un intendente que caminó la ciudad, escuchó y golpeó todas las puertas que había que golpear para transformarla”, concluyó.

>>Leer más: Arroyo Seco impulsa un operativo contra el dengue con la lupa sobre barrios afectados en temporadas anteriores

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