Ricardone: licitan la construcción de una esperada escuela secundaria

Este viernes no fue un día más para la comunidad de Ricardone . Luego de muchos años de espera, se realizó la a pertura de los sobres con las ofertas para la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria Orientada N° 1548 de la localidad, una obra muy anhelada por toda la comunidad local y la región. La institución funciona actualmente en instalaciones prestadas y es fruto de un proyecto del senador sanlorencino Armando Traferri , quien viene trabajando hace más de ocho años para su concreción.

“Estamos muy felices, porque estamos cumpliendo una etapa más que iniciamos hace 8 años con un proyecto de ley en el año 2016 para la creación de esta escuela, a la que en un primer momento no se le daba la la dimensión o no se entendía la necesidad, por eso en ese momento fue vetada por el gobernador. Pero luego nos reunimos, entendió la necesidad y bueno, hoy viene a darle solución a un problema muy grave que tiene la localidad, ya que el crecimiento que ha tenido en los últimos años hizo que demandara de un edificio nuevo”, relató Traferri, quien contó que en el espacio que actualmente funciona el establecimiento ya no hay más lugar.