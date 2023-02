Rescatan ñandúes adultos y pichones ofrecidos a la venta en Pueblo Esther

“Cuando se realizó el allanamiento, cerca del mediodía de ayer, la temperatura era muy alta y eso, sumado a la condiciones de hacinamiento que se podía generar en el traslado, podía causarles un golpe de calor. Entonces, se consultó con la Fiscalía y se resolvió dejar las aves en carácter de depósito judicial en ese lugar hasta tanto se haga presente la Dirección de Fauna de la provincia, con su plantel de veterinarios y así realicen el trazado sin lastimar a los animales”, agregó Ojeda Medina.

trafico ilegal animales01.jpg

El titular de la policía ecológica señaló que las especies secuestradas estaban bien, pero que el procedimiento judicial se realizó no por la ley que sanciona al maltrato a animales, sino por la normativa que castiga la venta y comercialización de especies autóctonas. “Además en ese lugar no tenían ningún tipo de permiso para vender, permisos que otorga la Dirección de Fauna y Fauna no otorga permisos a nadie para comercializar animales autóctonos”, agregó.