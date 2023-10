Remiseros de Funes y Roldán en pie de guerra contra coches truchos

En representación de las autoridades de Roldán estuvieron en el encuentro la subsecretaria de Seguridad, Marisabel Mendoza, el secretario de Comercio Antonio Nardi y la concejal Mayra Leiva. “Nosotros tuvimos apoyo, no pasó lo mismo en el caso de Funes, por lo que no se pudieron tratar algunos aspectos para llegar a un acuerdo” explicó la remisera roldanense, Melisa Dip.

Las autoridades de Roldán mostraron buena predisposición y sentirse acompañado por nuestros representantes es un montón. Tampoco pasa muy seguido que todos los colegas nos podamos poner de acuerdo”, sumo la roldanense.

La mujer comentó que pidieron a los colegas de Funes “que trabajen" para que en una próxima reunión vayan referentes de su municipio. "Igualmente pudimos hablar de cuestiones de la ilegalidad que van a servir para el trabajo en un futuro cercano”.

Picchinini confirmó que están dialogando con los concejales funenses “para lograr que se puedan hacer controles legales que frenen esta situación que nos perjudica”, y aclaró que los ediles no fueron al encuentro “porque por el paro municipal no les llegó la invitación, pero prometieron asistir a próximas reuniones”.

Por su parte, el secretario de Comercio de Roldán analizó que “se trata de dos situaciones distintas ya que los remiseros de Funes están más preocupado por el avance de Uber y Roldán por los remises sin habilitación”.

Nardi explicó que la ordenanza de remises roldanense es nueva y todavía está en un período de adaptación: “Los coches que no están habilitados pero trabajan en remiserías, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para regularizar la situación”.

El funcionario roldanense confirmó a los remiseros que están dispuestos a trabajar para poder hacer operativos en conjunto y simultáneos en Funes y Roldán en distintos puntos pero mismo día y a la misma hora; “algo similar a lo que se hace con los corredores seguros junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial”.

También explicó que en el municipio de Roldán “aún no tenemos sanciones para estos casos; solo se puede hacer una remisión del vehículo”. Y adelantó que desde el Ejecutivo, van a enviar al Concejo una modificación al Código de Faltas “para que los remises sin habilitación tengan una multa de mil litros de nata que se irá duplicando en la medida que haya reincidencia; queremos que sea una sanción importante como para desalentar que hagan ese tipo de actividades”.

En tal sentido advirtió que “con la complicidad del usuario que se sienta adelante del vehículo, no es fácil saber que es un remis sin habilitación, por eso necesitamos la colaboración de los vecinos. Nosotros, a los titulares de licencias le pedimos mensualmente que presenten el seguro y toda la documentación y los truchos no tiene nada de eso. Tenemos la decisión política de colaborar y castigar cuando los remises no están habilitados pero si la ciudadanía no ayuda, va a ser difícil”.

Otra deuda pendiente en Roldán es fijar las tarifas de costos de viajes, tarea que deben hacer los ediles. Por tal motivo, se acordó que cobren como sus pares de Funes. Para ello utilizan un aplicativo que tiene en el celular ya que todavía no cuentan con reloj en las unidades aunque lo tienen que colocar antes de fin de año.