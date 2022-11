Quiso presentar a Perotti y pidió aplausos para Bonfatti

"Voy a pedir un fuerte aplauso para el señor gobernador de Santa Fe, señor Bonfatti". Con esa frase, cargada de entusiasmo, el conductor de un acto en el que se conmemoraba el Día del Curtidor anunció la subida al escenario del mandatario santafesino, aunque con un matiz: quien estaba allí para participar de un día tan importante para los curtidores era Omar Perotti y no el ex gobernador Antonio Bonfatti. Luego del error, el locutor se disculpó reiteradamente ante las risas de Perotti y del público, aunque el papelón ya se había consumado.

El insólito episodio ocurrió en la localidad santafesina de Las Toscas y Perotti asistió especialmente invitado para la ocasión. Luego de escuchar que lo invitaban a subir al escenario, pero confundiéndolo con Bonfatti, Perotti expresó: "Me parece que de esta no se salva que lo carguen para toda la vida". Y luego añadió: "Tampoco nombrar a un ex gobernador tiene que ser un exabrupto, así que vamos a disculparlo".