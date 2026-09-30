La Capital | La Región | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas fortalece su planificación preventiva ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Desde principios de año la empresa trabaja en la identificación de vulnerabilidades y, desde mayo, profundizó acciones preventivas, operativas y de contingencia para afrontar lluvias intensas e inundaciones

30 de septiembre 2026 · 14:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aguas Santafesinas trabaja en el fortalecimiento de los recursos críticos

Aguas Santafesinas trabaja en el fortalecimiento de los recursos críticos, incluyendo insumos para la potabilización y el saneamiento, materiales de reparación, equipos de bombeo, grupos electrógenos y alternativas de abastecimiento ante eventuales interrupciones prolongadas.
Aguas Santafesinas fortalece su planificación preventiva ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Aguas Santafesinas fortalece su planificación preventiva ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Aguas Santafesinas fortalece su planificación preventiva ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Aguas Santafesinas avanza en la implementación de un plan integral de acciones preventivas, operativas y de contingencia ante la posible ocurrencia de un episodio intenso del fenómeno de El Niño, con el objetivo de fortalecer la capacidad de anticipación, respuesta y recuperación de los servicios de agua potable y saneamiento.

La empresa viene trabajando sobre su infraestructura crítica y en el desarrollo de herramientas para la gestión de riesgos climáticos. Estos trabajos comenzaron a intensificarse mediante la planificación de acciones específicas para afrontar escenarios de lluvias intensas, inundaciones y sus posibles efectos sobre las instalaciones y la prestación de los servicios.

La estrategia contempla una mirada integral sobre la operación de ASSA, que incluye el mantenimiento preventivo, la disponibilidad de recursos e insumos, el respaldo energético, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y comunicaciones, y la actualización de los protocolos de emergencia.

El plan de ASSA incorpora, además, la coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe, municipios y comunas, organismos de protección civil, la Empresa Provincial de la Energía y otras instituciones que intervienen en la respuesta ante emergencias.

Anticiparse a El Niño

“En Aguas Santafesinas entendemos que la prevención es una herramienta fundamental para cuidar los servicios y dar respuestas ante situaciones climáticas que pueden afectar a nuestra infraestructura. Por eso, desde el año pasado venimos trabajando en la identificación de vulnerabilidades y, desde mayo, profundizamos una planificación específica para anticiparnos a los posibles efectos de El Niño”, destacó la presidenta del Directorio de ASSA, Renata Ghilotti.

En ese sentido, la titular de la empresa remarcó que “la decisión es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de Aguas Santafesinas, con una mirada integral que involucra a todas las áreas de la organización. La prevención, la planificación y la coordinación son claves para sostener la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a los santafesinos”.

Planificación, monitoreo y capacidad de respuesta

Entre las principales líneas de trabajo se encuentra el diagnóstico de la infraestructura crítica de ASSA, que comprende tomas de agua, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, estaciones elevadoras, cisternas, tanques, redes de agua potable y colectoras cloacales, bocas de registro, además de instalaciones eléctricas, sistemas de telemetría y comunicaciones.

Este diagnóstico permite establecer prioridades de intervención, mantenimiento y respuesta.

En paralelo, la empresa trabaja en la actualización de sus protocolos de emergencia y contingencia, con la conformación de un Comité de Crisis y un sistema de alertas tempranas que permite organizar la respuesta de acuerdo con la gravedad de cada situación.

El esquema contempla distintos niveles de alerta, responsables de monitoreo, mecanismos de coordinación y criterios para la activación de recursos extraordinarios, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta ante eventuales afectaciones.

“Estamos trabajando para pasar de una lógica reactiva a una gestión anticipatoria del riesgo. Esto significa identificar los escenarios posibles, preparar los recursos, revisar los procedimientos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas antes de que ocurra una emergencia”, explicó el gerente general de ASSA, Cristian Latino.

Y agregó: “La planificación incluye tanto el servicio de agua potable como el saneamiento. Estamos revisando instalaciones, equipos, sistemas de respaldo y procesos operativos para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos”.

Infraestructura de calidad

En agua potable, las acciones comprenden la revisión de tomas y estaciones de bombeo. Se evalúan escenarios de cambios en la calidad del agua cruda y las condiciones de operación de las plantas potabilizadoras.

En saneamiento, se desarrollan tareas de limpieza y desobstrucción de redes colectoras, inspección de bocas de registro, revisión de estaciones elevadoras, control de bombas y evaluación de las condiciones de operación de las plantas depuradoras.

Asimismo, la empresa trabaja en el fortalecimiento de los recursos críticos, incluyendo insumos para la potabilización y el saneamiento, materiales de reparación, equipos de bombeo, grupos electrógenos y alternativas de abastecimiento ante eventuales interrupciones prolongadas.

La planificación también contempla mejoras en plantas potabilizadoras y el fortalecimiento de los sistemas de telemetría, telegestión y comunicaciones industriales, herramientas que permiten contar con mayor información sobre el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la capacidad de intervención de los equipos técnicos.

Coordinación y atención de usuarios prioritarios

En este marco, la empresa mantiene actualizado un registro de usuarios prioritarios, que incluye hospitales, sanatorios, centros de salud, escuelas, geriátricos y otras instituciones esenciales, junto con criterios de priorización para la restitución del servicio ante eventuales afectaciones.

De esta manera, Aguas Santafesinas continúa fortaleciendo su capacidad de anticipación y respuesta, con una planificación que integra prevención, mantenimiento, monitoreo, coordinación y mejora progresiva de su infraestructura.

El objetivo es claro: estar mejor preparados para afrontar los desafíos que puedan presentar los eventos climáticos extremos y sostener la prestación segura y continua de los servicios de agua potable y saneamiento.

>>Leer más: Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Noticias relacionadas
El helicoptero sanitario trabaja en la empresa de Puerto General San Martín

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Se harán tareas de impermeabilización, ampliación de aberturas, colocación de nuevas aberturas, trabajos de pintura y albañilería para brindar mejor atención a los vecinos que frecuentan este espacio.

Realizarán refacciones en el centro de salud Constancio Vigil de Villa Gobernador Gálvez

El campus convocó a representantes de diversos puntos del país, reflejando un fuerte carácter federal. 

Deportistas con síndrome de Down participaron de un campus abierto de atletismo en Venado Tuerto

Milton Espeche era influencer de caza en las redes sociales

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Ver comentarios

Las más leídas

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Lo último

La Justicia de Estados Unidos frenó la ejecución de Christa Pike una hora antes de aplicar la pena

La Justicia de Estados Unidos frenó la ejecución de Christa Pike una hora antes de aplicar la pena

WhatsApp anunció nuevas funciones para que los padres cuiden a sus hijos sin revisar sus conversaciones

WhatsApp anunció nuevas funciones para que los padres cuiden a sus hijos sin revisar sus conversaciones

La Corte Suprema tuvo que dirimir una disputa de dos reconocidas influencers argentinas

La Corte Suprema tuvo que dirimir una disputa de dos reconocidas influencers argentinas

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

La partera seguirá siendo investigada por la supresión de identidad de varios bebés, uno de ellos registrada como su propia hija

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Pullaro: Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales
Política

Pullaro: "Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales"

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete
La Ciudad

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Incidentes en Newells: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías
Ovación

Incidentes en Newell's: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Qué fue la nube de gases registrada tras la explosión en la planta de Puerto San Martín
La Región

Qué fue la nube de gases registrada tras la explosión en la planta de Puerto San Martín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Ovación
Incidentes en Newells: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías
Ovación

Incidentes en Newell's: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

Incidentes en Newells: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

Incidentes en Newell's: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Policiales
Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, comienza el juicio contra los tres acusados

A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, comienza el juicio contra los tres acusados

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

La Ciudad
Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete
La Ciudad

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos
Policiales

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"