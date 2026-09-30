Aguas Santafesinas fortalece su planificación preventiva ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Desde principios de año la empresa trabaja en la identificación de vulnerabilidades y, desde mayo, profundizó acciones preventivas, operativas y de contingencia para afrontar lluvias intensas e inundaciones

Aguas Santafesinas trabaja en el fortalecimiento de los recursos críticos, incluyendo insumos para la potabilización y el saneamiento, materiales de reparación, equipos de bombeo, grupos electrógenos y alternativas de abastecimiento ante eventuales interrupciones prolongadas.

Aguas Santafesinas avanza en la implementación de un plan integral de acciones preventivas, operativas y de contingencia ante la posible ocurrencia de un episodio intenso del fenómeno de El Niño, con el objetivo de fortalecer la capacidad de anticipación, respuesta y recuperación de los servicios de agua potable y saneamiento.

La empresa viene trabajando sobre su infraestructura crítica y en el desarrollo de herramientas para la gestión de riesgos climáticos . Estos trabajos comenzaron a intensificarse mediante la planificación de acciones específicas para afrontar escenarios de lluvias intensas, inundaciones y sus posibles efectos sobre las instalaciones y la prestación de los servicios.

La estrategia contempla una mirada integral sobre la operación de ASSA , que incluye el mantenimiento preventivo, la disponibilidad de recursos e insumos, el respaldo energético, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y comunicaciones, y la actualización de los protocolos de emergencia.

El plan de ASSA incorpora, además, la coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe, municipios y comunas, organismos de protección civil, la Empresa Provincial de la Energía y otras instituciones que intervienen en la respuesta ante emergencias.

Anticiparse a El Niño

“En Aguas Santafesinas entendemos que la prevención es una herramienta fundamental para cuidar los servicios y dar respuestas ante situaciones climáticas que pueden afectar a nuestra infraestructura. Por eso, desde el año pasado venimos trabajando en la identificación de vulnerabilidades y, desde mayo, profundizamos una planificación específica para anticiparnos a los posibles efectos de El Niño”, destacó la presidenta del Directorio de ASSA, Renata Ghilotti.

En ese sentido, la titular de la empresa remarcó que “la decisión es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de Aguas Santafesinas, con una mirada integral que involucra a todas las áreas de la organización. La prevención, la planificación y la coordinación son claves para sostener la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a los santafesinos”.

Planificación, monitoreo y capacidad de respuesta

Entre las principales líneas de trabajo se encuentra el diagnóstico de la infraestructura crítica de ASSA, que comprende tomas de agua, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, estaciones elevadoras, cisternas, tanques, redes de agua potable y colectoras cloacales, bocas de registro, además de instalaciones eléctricas, sistemas de telemetría y comunicaciones.

Este diagnóstico permite establecer prioridades de intervención, mantenimiento y respuesta.

En paralelo, la empresa trabaja en la actualización de sus protocolos de emergencia y contingencia, con la conformación de un Comité de Crisis y un sistema de alertas tempranas que permite organizar la respuesta de acuerdo con la gravedad de cada situación.

El esquema contempla distintos niveles de alerta, responsables de monitoreo, mecanismos de coordinación y criterios para la activación de recursos extraordinarios, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta ante eventuales afectaciones.

“Estamos trabajando para pasar de una lógica reactiva a una gestión anticipatoria del riesgo. Esto significa identificar los escenarios posibles, preparar los recursos, revisar los procedimientos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas antes de que ocurra una emergencia”, explicó el gerente general de ASSA, Cristian Latino.

Y agregó: “La planificación incluye tanto el servicio de agua potable como el saneamiento. Estamos revisando instalaciones, equipos, sistemas de respaldo y procesos operativos para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos”.

Infraestructura de calidad

En agua potable, las acciones comprenden la revisión de tomas y estaciones de bombeo. Se evalúan escenarios de cambios en la calidad del agua cruda y las condiciones de operación de las plantas potabilizadoras.

En saneamiento, se desarrollan tareas de limpieza y desobstrucción de redes colectoras, inspección de bocas de registro, revisión de estaciones elevadoras, control de bombas y evaluación de las condiciones de operación de las plantas depuradoras.

Asimismo, la empresa trabaja en el fortalecimiento de los recursos críticos, incluyendo insumos para la potabilización y el saneamiento, materiales de reparación, equipos de bombeo, grupos electrógenos y alternativas de abastecimiento ante eventuales interrupciones prolongadas.

La planificación también contempla mejoras en plantas potabilizadoras y el fortalecimiento de los sistemas de telemetría, telegestión y comunicaciones industriales, herramientas que permiten contar con mayor información sobre el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la capacidad de intervención de los equipos técnicos.

Coordinación y atención de usuarios prioritarios

En este marco, la empresa mantiene actualizado un registro de usuarios prioritarios, que incluye hospitales, sanatorios, centros de salud, escuelas, geriátricos y otras instituciones esenciales, junto con criterios de priorización para la restitución del servicio ante eventuales afectaciones.

De esta manera, Aguas Santafesinas continúa fortaleciendo su capacidad de anticipación y respuesta, con una planificación que integra prevención, mantenimiento, monitoreo, coordinación y mejora progresiva de su infraestructura.

El objetivo es claro: estar mejor preparados para afrontar los desafíos que puedan presentar los eventos climáticos extremos y sostener la prestación segura y continua de los servicios de agua potable y saneamiento.

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