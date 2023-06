Puerto San Martín: recordaron a los héroes de la Batalla de Punta Quebracho

Perotti dijo que la batalla sintetiza en parte lo que “necesitamos los argentinos: saber defender lo nuestro, no ocultar valor, coraje, decisión, y unión ”.

En este sentido, lamentó que “de estas cosas no se habla, estas cosas no se enseñan, y retomarlas, y haberlas incorporado, y que cada una de las escuelas trabaje, que sean parte, no solamente de lo que es la historia de su ciudad, la historia de lo que aconteció en suelo santafesino, sino que cada uno de ellos van seguirá luchando para que esto sea parte de la gran historia argentina”.