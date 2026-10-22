Puerto San Martín presentó la 15° edición de los Juegos Paralímpicos del Grupo Despertar El evento se desarrollará este viernes 23 de octubre en las instalaciones del Megaestadio Municipal "4 de Junio", a partir de las 8.30 y hasta las 15 22 de octubre 2026 · 12:45hs

Durante la presentación, las autoridades exhibieron las remeras de competencia y las medallas que recibirán los participantes

La Municipalidad de Puerto General San Martín llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho" la conferencia de prensa oficial para anunciar la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos del Grupo Despertar

El acto estuvo presidido por el Intendente Municipal, Carlos Alberto De Grandis, quien estuvo acompañado por los concejales Joana Passoni y Fernando Torrens; el Secretario de Desarrollo Social, Walter García; por la Secretaría de Cultura y Educación, Sebastián Lezcano y Sonia Grassano; el Director de Deportes, Gustavo Rojas; junto a integrantes y el equipo interdisciplinario del Grupo Despertar.

Durante la presentación, las autoridades exhibieron las remeras de competencia y las medallas que recibirán los participantes. En este marco, De Grandis destacó el valor humano de la institución y el compromiso de la gestión municipal con la inclusión, expresando: "Estar cerca de ellos y compartir es un cable a tierra; yo invitaría a todos los que están cargados de cosas y estrés a que se acerquen, porque ellos les van a enseñar mucho y los van a ayudar a ver la vida y la realidad de otro modo".

Cronograma de los Juegos Paralímpicos La jornada principal de los Juegos Paralímpicos se llevará a cabo este viernes 23 de octubre, de 8.30 a 15.00. El evento comenzará con la salida del fuego sagrado y la antorcha desde la Plaza San Martín, e iniciará su recorrido rumbo al Megaestadio Municipal "4 de Junio", predio donde se realizarán todas las competencias deportivas. Se invita a toda la comunidad y a los vecinos de la ciudad a sumarse y acompañar a los atletas durante este trayecto.