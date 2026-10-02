Puerto General San Martín amplía veredas y bicisendas en avenida Córdoba

El proyecto contempla la construcción de una red que permitirá conectar distintos puntos de interés, favoreciendo tanto los desplazamientos cotidianos las actividades al aire libre

Puerto General San Martín continúa incorporando infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañando el desarrollo de una ciudad en permanente crecimiento.

La Municipalidad de Puerto General San Martín avanza con la ejecución de una nueva red de veredas y bicisendas sobre avenida Córdoba, en el tramo comprendido entre la autopista y las vías del ferrocarril , una intervención que busca mejorar la movilidad urbana y generar espacios más seguros y accesibles para los vecinos.

La iniciativa se enmarca en el plan de inversiones en infraestructura que la administración local viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad con el propósito de acompañar el crecimiento urbano y fortalecer los espacios destinados a la recreación y el encuentro comunitario.

El proyecto contempla la construcción de una red que permitirá conectar distintos puntos de interés , favoreciendo tanto los desplazamientos cotidianos como la realización de actividades al aire libre. También apunta a brindar mejores condiciones para peatones y ciclistas, promoviendo formas de movilidad más sustentables.

Desde el municipio destacaron que la obra responde a una demanda creciente de vecinos que impulsan hábitos vinculados a una vida saludable y amigable con el ambiente. En ese sentido, la incorporación de nuevas bicisendas busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación.

La infraestructura permitirá además mejorar la vinculación entre diversos espacios educativos y recreativos de la ciudad, entre ellos el Parque Recreativo Municipal, el parque Puerto de las Infancias, el Polo Educativo UNR PGSM y Arte Combinado, sectores que registran una importante circulación diaria de estudiantes, familias y visitantes.

Los trabajos prevén la ejecución de 1.780 metros cuadrados de superficie, con la provisión y colocación de cordones premoldeados de hormigón, adoquines AH6 grises para las veredas y adoquines AH6 negros destinados a las bicisendas. El proyecto incluye además la demarcación y pintura de señalética específica para ordenar la circulación de ciclistas.

Veredas para optimizar espacios

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones contribuye a optimizar el uso del espacio público, favoreciendo la accesibilidad y fortaleciendo la integración de distintos sectores de la ciudad mediante corredores seguros y funcionales.

Asimismo, remarcaron que las nuevas veredas y bicisendas brindarán mayor comodidad para quienes transitan diariamente por la zona, al tiempo que ofrecerán ámbitos adecuados para la práctica de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Con esta obra, Puerto General San Martín continúa incorporando infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañando el desarrollo de una ciudad en permanente crecimiento y consolidando espacios públicos más inclusivos, seguros y confortables para toda la comunidad.

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