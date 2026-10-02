La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Puerto General San Martín amplía veredas y bicisendas en avenida Córdoba

El proyecto contempla la construcción de una red que permitirá conectar distintos puntos de interés, favoreciendo tanto los desplazamientos cotidianos las actividades al aire libre

2 de octubre 2026 · 09:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Puerto General San Martín continúa incorporando infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos

Puerto General San Martín continúa incorporando infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañando el desarrollo de una ciudad en permanente crecimiento.

La Municipalidad de Puerto General San Martín avanza con la ejecución de una nueva red de veredas y bicisendas sobre avenida Córdoba, en el tramo comprendido entre la autopista y las vías del ferrocarril, una intervención que busca mejorar la movilidad urbana y generar espacios más seguros y accesibles para los vecinos.

La iniciativa se enmarca en el plan de inversiones en infraestructura que la administración local viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad con el propósito de acompañar el crecimiento urbano y fortalecer los espacios destinados a la recreación y el encuentro comunitario.

El proyecto contempla la construcción de una red que permitirá conectar distintos puntos de interés, favoreciendo tanto los desplazamientos cotidianos como la realización de actividades al aire libre. También apunta a brindar mejores condiciones para peatones y ciclistas, promoviendo formas de movilidad más sustentables.

Bicisendas, una demanda creciente

Desde el municipio destacaron que la obra responde a una demanda creciente de vecinos que impulsan hábitos vinculados a una vida saludable y amigable con el ambiente. En ese sentido, la incorporación de nuevas bicisendas busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación.

La infraestructura permitirá además mejorar la vinculación entre diversos espacios educativos y recreativos de la ciudad, entre ellos el Parque Recreativo Municipal, el parque Puerto de las Infancias, el Polo Educativo UNR PGSM y Arte Combinado, sectores que registran una importante circulación diaria de estudiantes, familias y visitantes.

Los trabajos prevén la ejecución de 1.780 metros cuadrados de superficie, con la provisión y colocación de cordones premoldeados de hormigón, adoquines AH6 grises para las veredas y adoquines AH6 negros destinados a las bicisendas. El proyecto incluye además la demarcación y pintura de señalética específica para ordenar la circulación de ciclistas.

Veredas para optimizar espacios

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones contribuye a optimizar el uso del espacio público, favoreciendo la accesibilidad y fortaleciendo la integración de distintos sectores de la ciudad mediante corredores seguros y funcionales.

Asimismo, remarcaron que las nuevas veredas y bicisendas brindarán mayor comodidad para quienes transitan diariamente por la zona, al tiempo que ofrecerán ámbitos adecuados para la práctica de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Con esta obra, Puerto General San Martín continúa incorporando infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañando el desarrollo de una ciudad en permanente crecimiento y consolidando espacios públicos más inclusivos, seguros y confortables para toda la comunidad.

>>Leer más: Con un paseo ribereño, Puerto San Martín puso en valor las márgenes del arroyo San Lorenzo

Noticias relacionadas
El helicoptero sanitario trabaja en la empresa de Puerto General San Martín

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación.

Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Desde la organización destacaron que la finalidad es dotar a los trabajadores de herramientas precisas para actuar de manera coordinada ante una emergencia médica, evitando la improvisación y situaciones de pánico, y aplicando los protocolos correctos hasta la llegada del servicio de emergencia. 

Capacitaron en técnicas de RCP a personal municipal y de áreas estratégicas de Puerto General San Martín

Desde el municipio remarcaron además que la obra tendrá un impacto que excede lo estrictamente vial, ya que contribuirá a integrar de manera más eficiente los barrios periféricos con el casco urbano.

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Lo último

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

El municipio convocó a representantes barriales para informar sobre el estado de la iniciativa que busca transformar uno de los cruces más transitados y peligrosos de la ciudad

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión
El Mundo

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes
Ovación

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Ovación
Tras la derrota ante Central, Estudiantes volvió a perder y se despidió de la Copa Argentina
Ovación

Tras la derrota ante Central, Estudiantes volvió a perder y se despidió de la Copa Argentina

Tras la derrota ante Central, Estudiantes volvió a perder y se despidió de la Copa Argentina

Tras la derrota ante Central, Estudiantes volvió a perder y se despidió de la Copa Argentina

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Policiales
Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

La Ciudad
Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Expo Carreras: la muestra que ayuda a elegir un camino para seguir estudiando en la provincia

Expo Carreras: la muestra que ayuda a elegir un camino para seguir estudiando en la provincia

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Maxi Rodríguez pidió respeto tras los disturbios en Newells
Ovación

Maxi Rodríguez pidió "respeto" tras los disturbios en Newell's

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre
Economía

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027
Política

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía
Ovación

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

La Corte defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los discursos de odio
Política

La Corte defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los "discursos de odio"

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal
La Región

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial
La Ciudad

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito
La Ciudad

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario
Política

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario