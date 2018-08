Prisión domiciliaria para acusado de abuso en el Cottolengo Don Orione

El láico consagrado Juan Aveiro, acusado de abusar sexualmente de tres internos del Cottolengo Don Orione de General Lagos, cumplirá prisión domiciliaria en una casa para párrocos en el centro rosarino. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de la 2ª Circunscripción, que hizo lugar al pedido de la defensa del religioso. Conocido como el "hermano Juan", Aveiro, de 53 años, está imputado de abusar de tres internos mayores de edad con distintos grados de retraso madurativo en la entidad donde oficiaba como catequista.

La fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, imputó en junio pasado al sacerdote de abuso sexual agravado por su condición de guarda de las víctimas, y doblemente ultrajante agravado en uno de los casos.

La Fiscalía sostiene que el "hermano Juan" aprovechaba los momentos en que las víctimas se encontraban a su cargo y abusaba sexualmente de ellas. Sin entrar en detalles, la calificación de abuso doblemente ultrajante agravado para uno de los casos es porque la acción que se le imputa es aun más gravosa que el resto.

Según la investigación, una empleada del lugar, cuyo testimonio fue incorporado a la causa, aseguró: "Estoy muy cerca de donde él trabaja y yo lo he visto que estaba manoseando a otro chico". La mujer denunció ante la fiscal que "al chico que yo vi que manoseó es un chico que no se sabe defender y no se sabe expresar".

En la audiencia, la defensa señaló que en uno de los casos de abuso que se imputa "pudo existir un consentimiento por parle de la víctima pues del legajo no se pudo determinar una amenaza, intimidación o abuso de poder hacia la misma", y que "no hay peligro de fuga", por eso "ofrecen que puede cumplir prisión domiciliaria".

La fiscal Marull recordó que una de las víctimas aún no pudo relatar en Cámara Gesell lo sucedido por oposición de la defensa, y dijo además que "la víctima estaba totalmente cosificado a merced de Aveiro, sufriendo actos vejatorios, humillantes de larga duración". También se opuso a la prisión domiciliaria y dijo que el lugar ofrecido no es idóneo para albergar a Aveiro, así como el garante ofrecido.

En la resolución de la Cámara de Apelaciones, que lleva la firma del juez Javier Beltramone, se ordenó que el imputado "continúe su detención en el domicilio de España 974 de la ciudad de Rosario en carácter de prisión preventiva con prohibición absoluta de salida de dicho lugar, bajo control de una tobillera electrónica, impedimento de comunicación por cualquier medio incluso electrónica con personas que tengan que ver con esta investigación, con fianza de 10 mil pesos".

Además resolvió que se realice la declaración en Cámara Gesell de la víctima "en forma urgente".