La responsable de la Delegación Especializada de Atención a la Mujer de la policía brasileña, Débora Dias, quien lleva adelante la investigación del caso de la santafesina Bernarda Massolo que fue quemada por su pareja el jueves pasado en la ciudad de Santa María, en el país vecino, confirmó que caratuló el ataque como tentativa de femicidio, y que ha identificado al responsable del ataque quien permanece prófugo. Si bien la funcionaria no dijo públicamente el nombre del agresor, la familia de la joven señaló al artista callejero Angel Gabriel Rolón, con quien Bernarda mantenía una relación desde algunos meses y hace dos meses habían emprendido un viaje por la Argentina y Brasil. Por otra parte, los familiares indicaron que están a la búsqueda de auxilio para acceder a un avión sanitario que traslade a la joven a la Argentina, aunque un eventual movimiento dependerá también de la situación clínica. En ese sentido, Bernarda seguía en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, en condición estable.

En declaraciones al diario UNO Santa Fe, Dias describió que hasta el momento entrevistaron a dos testigos y a la propia víctima "en la medida que fue posible". Si bien la investigadora no dio a conocer públicamente la identidad del agresor, sí aseguró que lo tienen identificado pero que aún no fue localizado por las autoridades. Al mismo tiempo dijo a este medio que "no dará más detalles para no comprometer la investigación". La familia de la víctima señaló a Rolón como el autor de la agresión.

La figura de femicidio fue incluida en el Código Penal brasileño en 2015, a través de la ley 13.104, y considera que una mujer es asesinada por cuestiones de género cuando el crimen involucra violencia doméstica y familiar, o menosprecio y discriminación contra su condición de mujer. También establece al femicidio como un agravante del crimen de homicidio, y la pena puede variar entre 12 y 30 años de prisión.

Ya en 2006, Brasil aprobó la ley "Maria da Penha", con penas más duras por violencia doméstica y coloca el asunto bajo responsabilidad del Estado. La norma fue apodada en homenaje a una bioquímica que luchó durante años para que su marido fuese condenado por intentar asesinarla dos veces y por haberla dejado parapléjica.

Lo que se conoce hasta ahora es que el jueves último, Bernarda Massolo, de 20 años, fue prendida fuego por su novio en la ciudad de Santa María. La joven señaló al hombre como el autor de la agresión cuando llegó consciente al Hospital Universitario local, según pudieron conocer sus familiares el lunes en el lugar.

Lo qué pasó

De acuerdo a la reconstrucción de los relatos que recabaron al llegar a Brasil, la familia de Bernarda supo que la joven fue asistida por vecinos al momento de ser prendida fuego por Rolón en plena calle. Trataron de apagar el incendio, contenerla y llamaron a la policía, que fue quien la trasladó al nosocomio, mientras que Rolón está prófugo desde ese momento.

Asimismo, otros argentinos que conocieron a la pareja en esos días, afirmaron que Rolón la maltrataba y que asumen que la prendió fuego con los elementos que utiliza diariamente para hacer malabares en las esquinas.

Desde un primer momento, fue Victoria Aguirre, junto a sus compañeros de viaje, quienes identificaron y denunciaron a Rolón como el autor de la violenta acción contra la santafesina de 20 años. En este sentido, publicaron su nombre y su foto en las redes sociales para que sea atrapado por las autoridades.

Bernarda se encuentra en terapia intensiva con las vías respiratorias comprometidas, pero estable. "Por suerte no hace fiebre. Eso es algo bueno porque las infecciones no están", indicó Guillermina Massola, hermana de la víctima, a UNO Santa Fe. Además expresó que buscan con urgencia un avión sanitario para el traslado de la víctima hacia la Argentina. "Queremos que Berni pueda ser trasladada a Buenos Aires, al hospital de quemados. Hablamos con el consulado de Brasil, y nos dijeron que no hay aviones sanitarios para traslado con el consulado argentino. Requerimos que se vea la posibilidad de trasladarla de alguna forma para que ella la pelee desde acá", describió.