Orgullo local: más de 350 vecinos se capacitaron en oficios en Villa Gobernador Gálvez

Las autoridades indicaron que en breve comenzarán nuevas instancias de formación en diferentes puntos de la ciudad

9 de agosto 2025 · 07:00hs
El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron.

El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron.

Durante el primer semestre se dictaron 20 capacitaciones en distintos rubros, en articulación con la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, el municipio y el gobierno provincial.

Al concluir, se realizó la entrega de certificados a más de 350 personas que completaron los cursos municipales de capacitación en oficios desarrollados durante el período mencionado. Las propuestas formativas abarcaron 20 capacitaciones en distintos rubros, algunas de ellas en articulación con la Asociación de Comercio e Industria.

El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron. “Estamos haciendo la entrega de los diplomas de diferentes capacitaciones que llevamos adelante durante el primer semestre del año, un trabajo conjunto con el gobierno provincial y la Asociación de Comercio e Industria. En esta oportunidad, se trató de 20 capacitaciones donde hubo más de 350 personas que pudieron completarlas”, expresó.

Oficios para crecer

“Es una manera de crecer junto a la comunidad, y que los vecinos puedan desenvolverse en diferentes actividades y oficios”, agregó Ricci, al referirse al impacto social de los cursos.

Por último, el intendente remarcó que pronto comenzarán nuevas instancias de formación. “Además de estos cursos, se están llevando a cabo más de 200 actividades —entre capacitaciones, escuelas deportivas y talleres culturales— en 50 puntos diferentes de la ciudad, y eso nos da mucha gratificación”, concluyó.

Los trabajos comprenden la construcción de una nueva laguna facultativa y la refuncionalización de la existente, entre otras obras.

La ampliación de la red cloacal de Venado Tuerto permitirá que el 90% de la zona urbana acceda al servicio

La propuesta busca incentivar el compre local y el uso del espacio público por parte de los vecinos de VGG.

Mes de las Infancias en VGG: este sábado habrá "tarde de peatonal" sobre avenida Perón

El policía de 53 años ingresó al Hospital Cullen con custodia.

El policía santafesino que baleó a su pareja y atacó a sus compañeros fue internado

El siniestro fatal se produjo en la autopista, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe). 

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

Astroturismo en Argentina: los dos destinos que figuran entre los mejores de Sudamérica para ver estrellas

Astroturismo en Argentina: los dos destinos que figuran entre los mejores de Sudamérica para ver estrellas

"El sargazo es un problema real, pero no afecta a todas las playas del Caribe"

"El sargazo es un problema real, pero no afecta a todas las playas del Caribe"

Vacaciones de invierno: cayó más del 10% el turismo interno respecto al año pasado

Vacaciones de invierno: cayó más del 10% el turismo interno respecto al año pasado

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan

Desde la Administración Provincial de Impuestos se compensará a los contribuyentes cumplidores con los fondos obtenidos por el blanqueo

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan
Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Por Matías Petisce

Por Matías Petisce
La Ciudad

Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por Claudio Berón

Por Claudio Berón

Policiales

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Rugby: Jockey Club recibe a Old Resian en un nuevo capítulo del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal

Por Pablo Mihal
Rugby: Jockey Club recibe a Old Resian en un nuevo capítulo del Regional del Litoral

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

En Newell's, los más destacados fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

En Newell's, los más destacados fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por Claudio Berón

Por Claudio Berón

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan
Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan

Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's
Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja

Por Matías Loja
Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Por Patricia Martino

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Por Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia
Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn
Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal

Por Pablo Mihal
Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce

Por Matías Petisce
Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados