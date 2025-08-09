Orgullo local: más de 350 vecinos se capacitaron en oficios en Villa Gobernador Gálvez Las autoridades indicaron que en breve comenzarán nuevas instancias de formación en diferentes puntos de la ciudad 9 de agosto 2025 · 07:00hs

El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron.

Durante el primer semestre se dictaron 20 capacitaciones en distintos rubros, en articulación con la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, el municipio y el gobierno provincial.

Al concluir, se realizó la entrega de certificados a más de 350 personas que completaron los cursos municipales de capacitación en oficios desarrollados durante el período mencionado. Las propuestas formativas abarcaron 20 capacitaciones en distintos rubros, algunas de ellas en articulación con la Asociación de Comercio e Industria.

El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron. “Estamos haciendo la entrega de los diplomas de diferentes capacitaciones que llevamos adelante durante el primer semestre del año, un trabajo conjunto con el gobierno provincial y la Asociación de Comercio e Industria. En esta oportunidad, se trató de 20 capacitaciones donde hubo más de 350 personas que pudieron completarlas”, expresó.

Oficios para crecer “Es una manera de crecer junto a la comunidad, y que los vecinos puedan desenvolverse en diferentes actividades y oficios”, agregó Ricci, al referirse al impacto social de los cursos.

Por último, el intendente remarcó que pronto comenzarán nuevas instancias de formación. "Además de estos cursos, se están llevando a cabo más de 200 actividades —entre capacitaciones, escuelas deportivas y talleres culturales— en 50 puntos diferentes de la ciudad, y eso nos da mucha gratificación", concluyó.