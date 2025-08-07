Mes de las Infancias en VGG: este sábado habrá "tarde de peatonal" sobre avenida Perón

Política
"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Información general
Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Política
Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"
La Ciudad
Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Zoom
Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos
Información General
Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
La Región
Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros
La Ciudad
Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
Politica
El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas
Política
Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Información Geneal
Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Policiales
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa
La Ciudad
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
Política
Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Politica
Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
OVACIÓN
Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
Información General
Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Economía
El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado