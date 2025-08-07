Mes de las Infancias en VGG: este sábado habrá "tarde de peatonal" sobre avenida Perón A partir de las 14, unos 40 comercios se sumarán a artesanos y emprendedores en una feria donde habrá espectáculos infantiles y actividades culturales 7 de agosto 2025 · 15:41hs

La propuesta busca incentivar el compre local y el uso del espacio público por parte de los vecinos de VGG.

La "tarde de peatonal" es una propuesta organizada por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la Asociación de Comercio e Industria que se llevará adelante este sábado en avenida J.D. Perón, desde Garay hasta San Martín, a partir de las 14. Participarán más de 40 comercios, habrá feria de artesanías y emprendedores, actividades culturales, y el show de circo de Tuto Tul.

En el marco del “Mes de las Infancias”, La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, la Asociación de Comercio e Industria y la Federación Santafesina de Centros Comerciales a Cielo Abierto invitan a disfrutar de una nueva edición que se llevará a cabo con el fin de incentivar el compre local y la participación ciudadana en el espacio público.

Con respecto al tema, el secretario de Desarrollo Humano, Maximiliano Bontempi, señaló: “Esta es una iniciativa conjunta entre el municipio y la Asociación de Comercio e Industria que se hace con el fin de fomentar el compre local y el encuentro en el espacio público”.

Mes de las infancias “Esta es una propuesta que ya hemos llevado adelante en varias oportunidades, y esta vez la haremos en el marco del “Mes de las Infancias”, donde los comercios tienen preparadas ofertas especiales, se podrá disfrutar de ferias, espacios gastronómicos, y un show de circo a cargo de ‘Tuto Tul’ para que puedan compartir todas las familias”, añadió.

Por su lado, Gerardo Pérez, coordinador de Producción y Empleo, destacó que "estamos muy entusiasmados porque los comerciantes están muy contentos con esta idea; van a participar más de 40 comercios que están en este corredor y zonas cercanas con ofertas especiales".