Oliveros sufre reiterados cortes de luz: denuncian "sabotaje" y falta de obras

El presidente comunal señaló que tienen problemas todas las semanas y solicitó que el MPA tome cartas en el asunto. "El crecimiento demográfico no se vio acompañado de nueva infraestructura de la EPE", expresó

La comuna de Oliveros , a través de su presidente comunal Alfredo Chiminiello, renovó los reclamos ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) . Se formuló una nueva denuncia por los reiterados cortes de luz en la localidad y tras la suspensión del suminstro eléctrico que sufrieron los vecinos el fin de semana pasado. En tanto, desde la conducción comunal no descartan maniobras de "sabotaje" que desencadenen esta situación.

Chiminiello no perdió de vista que tanto Oliveros como otras localidades vecinas "han tenido un crecimiento demográfico enorme en los últimos años" y que esto no se tradujo en nuevas obras: "El fenómeno no se ha visto acompañado por las inversiones en infraestructura de la EPE, muchas más aún desde que comenzó el gobierno de Omar Perotti". "Desde que algunas comunas o ciudades de la región cambiaron de signo político, el gobierno provincial nos abandonó a nuestra suerte, sobre todo en lo que respecta a servicios", aseguró.

Sobre las posibles maniobras de sabotaje para obstaculizar el suministro del servicio eléctrico, el presidente comunal dijo: "Solicitamos que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) acelere las investigaciones por posibles atentados y sabotajes en el servicio eléctrico y las conexiones de fibra óptica, en virtud de que se han transformado en algo insostenible los cortes".

"Nosotros nos comprometemos a trabajar juntos para lograr una mejor calidad de vida para todos y a redoblar los esfuerzos para resolver este grave problema, sin mezquindades, por una comunidad mejor para todos", concluyó.