Motosierra en la región: Nación cerró la sede de Anses en Puerto San Martín

La metáfora de la motosierra enarbolada por el presidente Javier Milei como política de gobierno para reducir el gasto público tuvo una muestra más en la región. Los habitantes de Puerto General San Martín se encontraron este jueves con la noticia de que gobierno nacional cerró la delegación local de Ansés y despidió a los tres empleados que trabajaban allí. La resolución de la administración de Javier Milei sorprendió para mal no solo a las autoridades de ciudad, sino también a las de localidades vecinas, cuyos habitantes tendrán que acudir a Rosario para realizar cualquier trámite presencial con la consiguiente pérdida de tiempo y perjuicio económico al tener que abonar pasajes que hoy rondan entre los 3 y los 5 mil pesos.

En declaraciones a La Capital, el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis, no ocultó su fastidio por la decisión que se tomó desde el Poder Ejecutivo Nacional. “El predio donde funcionaba la Ansés es nuestro, pagamos la luz, el agua, internet, pagábamos todo. Lo único que ponía Ansés eran los sueldos de dos empleados de planta permanente que eran de Rosario y de un contratado, que es un muchacho de Puerto San Martín”.

“Si hubiera habido diálogo, y el tema hubiese sido el salario de un chico contratado, lo podríamos haber asumido nosotros. No se puede cerrar una delegación a la que vienen entre 80 y 100 personas por día a hacer trámites. En realidad, la agencia tenía cuatro empleados. Ya habían despedido a uno y hoy nos enteramos que los otros tres corrieron la misma suerte”, contó De Grandis.

El mandatario dijo que el cierre de la oficina en Puerto San Martín, ubicada en la zona del Puerto Municipal sobre calle Nebutti, también repercute en la atención de cienos de personas que venían de San Lorenzo y de otras localidades del departamento que ahora deberán concurrir a Rosario para realizar cualquier trámite. “Si era por reducción de gastos, no era una locura el gasto en personal. Tranquilamente podríamos hacernos cargo nosotros en el caso del empleado que es de Puerto”, resumió De Grandis.

La delegación de Amsés en Puerto San Martín está situada en la zona ribereña,. Se trata de un espacio cedido en forma gratuita por la Municipalidad. “Hace años que pusimos a disposición esas instalaciones. Antes, la Ansés venía los martes a ese mismo lugar. Era un punto de contacto, los empleados se llevaban los papeles y concretaban todo en Rosario. Así funcionó hasta que se pudo abrir la delegación fija", detalló.

“No hay otras delegaciones de Ansés en la región. Los beneficiarios de la zona tendrán que viajar a Rosario. Por ejemplo, los vecinos de Puertos San Martín tendrán que gastar 2.300 pesos y otros tantos de vuelta si van en ómnibus para ir a hacer un trámite. Y los habitantes de Serodino o Clarke que venían a Puerto, necesitarán unos 5.400 pesos de ida y otro tanto de vuelta para ir a Rosario”, remarcó el mandatario puertense.

De Grandis recordó que la ciudad de San Lorenzo, cabecera del departamento, también tuvo en una época un punto de contacto con Ansés, pero la gestiones para abrir una delegación no pudieron avanzar. “Estaba todo preparado para abrir en San Lorenzo, porque la región necesita una sucursal de Ansés, incluso para descomprimir a Rosario, pero no se pudo. Hay gente que no puede viajar porque tiene problemas físicos, además de la cuestión del gasto. Es una locura lo que hicieron. El empleado que es de Puerto hacía un trabajo enorme. De última, lo bancábamos nosotros”.

De Grandis ya anticipa la organización de alguna movida oficial para reclamar la reapertura de la Ansés en Puerto San Martín y se mostró confiado de contar con la adhesión de los intendentes y los concejales de la región.