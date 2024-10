Los mejores choripaneros del mundo están en Álvarez y Casilda

La organización entregaba las carnes y una canasta de verduras para elaborar los platos. Cada equipo tenía un tiempo máximo de cuatro horas para la preparación y estaban prohibidas las frituras, la utilización de quesos y de electrodomésticos. Argentina fue primera en la categoría choripán y en las otras preparaciones quedó casi siempre entre las 10 primeras, mientras que en la tabla general fue octava.

“Con Leandro éramos los parrilleros del equipo y los otros chicos estaban en la tarea del armado del plato y las guarniciones. Como los otros dos son chef y tienen más conocimiento se dedicaron a eso”, detalló Luis.

Chori gourmet

Kessler, al que apodan “Colo”, describió que la particularidad del plato ganador fue que “el chorizo se hizo pelado y ahumado acompañado con una salsa picante y verduras al rescoldo”. El pan, también aportado por la organización fue uno muy típico del Uruguay tipo marsellés. “Lo calentamos en una fuente a la parrilla con un hielo adentro para que tome un poco de humedad y no se seque”, agregó.

En definitiva, fue un choripán un poco más gourmet del que uno pueda comer en cualquier cancha de futbol argentino. “Dijimos vamos a hacer un choripán que sea fácil de hacer, fuimos a lo clásico, aunque seguramente el ahumado le dio un toque diferente. Creemos que fue el toque distintivo que nos permitió salir primeros”.

Kessler se mostró sorprendido por lo rápido que se dio todo porque hace dos años competía en torneos regionales. “Con Grassi no venimos del palo gastronómico, somos ingenieros industriales”. Si bien confesó que en cada asado familiar o con amigos es número puesto para estar frente a la parrilla, aseguró sonriendo que ya es hora de sentarse un poco más lejos del asador para que cocine otro.

Luego de la experiencia de Uruguay, a fin de mes hay un torneo internacionales Chile al que fueron invitados y están evaluando si viajarán. Mientras tanto, disfrutan del reconocimiento de sus pares y de sus vecinos. “El otro día estaba caminando por Casilda y me gritaron ahí va el del choripán. Me di vuelta y me salió reírme. Es una sensación rara ganar un Mundial”, finalizó.

Especial para La Capital: Pablo Amadei