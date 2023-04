"Lana": la canción del pullover azul, una mirada necesaria de Malvinas

“Quien se salvó del cañón, no se salvó del tormento. Y cuando el tiempo pasó, pude gritarlo en el viento” , reza uno de los versos de “Lana” , la canción y el video que Lucho Milocco y León Gieco lanzaron este domingo a través de redes sociales , basados en el testimonio del ex combatiente de la Guerra de Malvinas, Miguel Savage . En tono de milonga sureña, el trabajo de ambos artistas respeta y reivindica “la otra mirada” que Savage aporta sobre el conflicto del Atlántico Sur y propone adentrarse, una vez más, pero con un claro sesgo divergente, en la historia sin recortes sobre cómo vivieron los soldados los 74 días que duró la guerra en 1982.

Lana - León Gieco - Lucho Milocco (4).jpg Miguel Savage volvió a Malvinas 25 años después y devolvió el pullover a la hija del propietario, quien ya había fallecido.

“Fue en los últimos días de la guerra, había perdido 20 kilos, estaba sin equipamiento, con armamento en mal estado y sufriendo el maltrato de sus superiores, incluido un simulacro de fusilamiento por haber comido una lata de picadillo”, narró lucho y añadió que “lo enviaron a patrullar a una zona de granjas kelpers, donde debía buscar una radio que estaba emitiendo información a los ingleses”.

Como era el único del grupo que hablaba inglés, le tocó ingresar primero a la vivienda que encontró sin habitantes. Allí halló y devoró lo que encontró en la heladera. Había perdido 20 kilos desde el comienzo del conflicto y el hambre se había transformado en uno de las mayores dificultades, junto al frío, la artillería enemiga casi constante y el maltrato de sus superiores.

“De esa vivienda tomó un suéter que, según sus palabras, le salvó la vida. No solo por el abrigo que le brindó sino porque, después de tanto tiempo en la trinchera, al ponérselo le rememoró el calor y el olor de un hogar. Ese hecho lo conectó nuevamente con la vida cuando estaba a punto de quebrarse psicológica y espiritualmente”, explicó Lucho y selló: “25 años después, Miguel volvió a Malvinas a devolver la prenda a sus dueños, ese pulóver que juntó sus partes rotas”.

La idea

“En una de las charlas él me propuso la idea de hacer una canción con esa historia. Le dije que si y después pensé que era muy difícil. Había que hacer una canción sobre un pullover y al mismo tiempo, no caer en describir la guerra desde un lugar de honor y gloria, porque no es su mirada. Él se considera, y así lo cuenta, como una víctima más una dictadura genocida, en un contexto de guerra”, añadió.

Lucho se llevó la idea, pero no la forzó, no se lo propuso como objetivo. Pero un día, mientras tocaba la guitarra, distendido, le llegó una melodía y el primer fragmento de la letra. “Fueron dos estrofas que inmediatamente le pasé a Miguel. Me respondió que lo emocionaron y que estaba bien, que la cosa iba por ahí”, relató y añadió: “Seguí escribiendo. Me interesaba que no fuera una canción de rock justamente por lo que estaba en disputa, una cuestión de soberanía. Entonces quería que fuera folclórico y una especie de milonga sureña me caía como lo más indicado para pintar el paisaje”.

“En ese punto le pedí colaboración a Federico Cáneva -músico y docente de Sastre- con quien avanzamos en el trabajo. El grabó guitarras y ronroco”, describió el músico y contó que la idea de hacer el video llegó de la mano de un grupo de Córdoba que había trabajado en material audiovisual sobre Malvinas utilizando algunos de sus temas musicales.

Lana - León Gieco - Lucho Milocco (1).jpg León se sumó al trabajo presentado el domingo en voz y armónica. El video está disponible en redes sociales.

Tanto el trabajo sobre la canción como el video estaban concluidos para octubre del año pasado. Pero Lucho consideró que, por el contenido, era indicado esperar para lanzarlo en una fecha que sea conmemorativa, incluso, para resignificar lo que circula en esas fechas. “Esa espera nos dio la posibilidad de la participación de León. Le escribí a un amigo en común, el músico Antonio Druetta, le envié el material y le encantó”, contó Lucho y detalló cómo fue el encuentro con el célebre rosquinense.

“Fue difícil coincidir por temas de agenda -prosiguió Lucho-. Terminamos reuniéndonos en casa, lo que le dio flexibilidad y un contexto mucho más ameno y cercano para dialogar sobre el trabajo. Eso le quitó la frialdad de un estudio de grabación. Hablamos mucho y él estaba totalmente convencido de la letra, lo que hizo que la interpretara así, apropiándose de la canción”.

“Abrimos la mezcla y regrabé mis partes para sumarme a lo que estaba haciendo León, como una forma de respetar su voz, por lo que canta y por lo que simboliza su ser, como emblema de cultura y de lucha del pueblo argentino”, se emocionó y conceptualizó: “León, además de todo lo que significa por su trayectoria y su persona, es un referente para quienes somos del interior, porque fue el primero que dijo ‘puedo ser de acá y hacer esto’”.

El departamento

El episodio que Lucho describe con auténtica alegría fue encontrarse con León, a quien no conocía personalmente, para trabajar sobre el tema musical en su propio departamento. “Llegó a casa, se sentó en la cama, charlamos mucho y tomé dimensión de lo que estaba pasando cuando empezó a cantar. Cuando escuché su timbre de voz en la canción caí en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue muy emocionante”, reforzó.

Reedición

Todo lo relacionado a la canción y el video lanzado este domingo se da en el marco de la reedición del libro de Savage, “Malvinas, Sobrevivir y honrar la vida” y apuntalan desde sus formatos las denuncias que el autor plasmó en la obra.

“Este libro debería estar en todas las escuelas del país porque habla de la sociedad que aplaudió la guerra, del enfrentamiento armado como un hecho atroz, de los militares y su crueldad, del compañerismo de los pibes, de la inocencia y los abusos. Y también habla de sobreponerse a una situación muy hostil y compleja”, resumió Lucho y explicó que, si bien es muy difícil condensar todo en una canción existe una frase que replantea el concepto de patriotismo y cuestiona cómo se puede defender la soberanía territorial pero no la económica, industrial, de los recursos naturales o ideológica. “Por todo es y era muy importante que se diga con tanto sentimiento como lo canta León: ‘en un milico país, no quiero ser yo tu Patria’”.

Presentación

En Sastre, la ciudad de origen de Milocco y Cáneva el libro, el video y la canción se presentarán en junio. También habrá charlas en las escuelas secundarias y en estos días evalúan la posibilidad de replicar la actividad en Cañada Rosquín, el terruño de León.

Miguel Savage, nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Es excombatiente de la guerra de Malvinas. En 1991 se radicó en Venado Tuerto donde se ocupó como viajante comercial y empresario. Escribió dos libros: “Malvinas, viaje al pasado” y “Malvinas, sobrevivir y honrar la vida”.

Luis “Lucho” Milocco, es músico, cantautor, integrante del grupo de arte lúdico Pim Pau y dueño de una prolífica carrera como solista.

Federico Cáneva, es músico, cantautor y docente e integra grupos de música de distintos géneros en de la región donde reside.

El video

La letra y la música es de autoría de Lucho Milocco y Federico Caneva. Lucho aportó voz; León Gieco voz y armónica; Federico Caneva guitarras y ronroco. La producción estuvo a cargo de Milocco y la mezcla y edición del master de Fidel Mulet. El video fue realizado por Florencia Pon con imagenes de archivos y registros de Patricio Savage, hijo del excombatiente.