La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

La cantante de pop rock y compositora Mica Ruiz se presentará este sábado, a las 22:30, en el escenario de Jarana, en el City Center Rosario, con entrada libre y gratuita con una consumisión a la carta.

Con una impronta escénica arrolladora y un estilo que fusiona la elegancia del pop con la fuerza del rock, Mica Ruiz ha conquistado públicos en todo el país con espectáculos que se destacan por la intensidad emocional y la conexión con los espectadores.

En tanto, su presencia en plataformas digitales la consolida como una de las artistas jóvenes con mayor proyección dentro de la nueva escena musical argentina.

La rosarina Mica Ruiz, de 23 años, con su estilo pop-rock fue reconocida por ganar el concurso Pre Late Funes, en 2020, y por su éxito en redes sociales. Es una artista emergente en la escena musical argentina, fue telonera de artistas como Abel Pintos y se destaca por la energía y el estilo que combina el pop con la fuerza del rock, con letras que, si bien son testimoniales, también incorporan influencias del soul.

Mica Ruiz es una cantautora que convierte el glam vintage en canciones pop/rock vibrantes, inspiradas en la vida nocturna, el amor y la adrenalina de seguir los sueños, que cautiva desde el primer acorde.

La cantautora rosarina colaboró con Manuel Wirtz en la canción “La Vida Sabe”. En 2021, grabó “Quiéreme” en el estudio de Alejandro Lerner. Un año después, junto a Marcelo Predacino, director musical de Abel Pintos, exploró nuevos géneros como la bachata pop con “La Espada” (2022), consolidando su versatilidad artística.

En 2023, expandió su impacto más allá de la música al participar en la producción de la serie “El Eternauta” para Netflix. Ese mismo año lanzó “Vale la pena”, un tema que marcó un giro en su estilo musical. Con un videoclip dirigido por ella misma y filmado en Mar de las Pampas, demostró su visión creativa integral.

También firmó con Barca Discos, sello responsable de catapultar a bandas como No Te Va Gustar y Vilma Palma.

“A Toda Velocidad”

En 2024 sorprendió con “A Toda Velocidad”, una canción que celebra la vida al límite y llegó al mundo de la F1: Juan Fossaroli la hizo sonar en Mónaco para el Grand Prix, destacándola con un reel desde el circuito.

Este año abrió para Manu Wirzt en el Centro Cultural Fontanarrosa en, el marco de la Noche de los Museos Abiertos en Rosario.

Con una carrera en constante evolución y letras sentidas, Mica Ruiz crece como una de las voces más prometedoras de la escena musical argentina.