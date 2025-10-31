La Capital | La Región | cantante

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

La cantante y autora rosarina Mica Ruiz actuará este sábado, a las 22:30, en la Noche de Pop Rock, en el City Center Rosario

31 de octubre 2025 · 16:00hs
Mica Ruiz. La cantautora de pop rock rosarina

Mica Ruiz. La cantautora de pop rock rosarina, de 23 años, se presentará este sábado a las 22:30 en el City Center.

La cantante de pop rock y compositora Mica Ruiz se presentará este sábado, a las 22:30, en el escenario de Jarana, en el City Center Rosario, con entrada libre y gratuita con una consumisión a la carta.

Con una impronta escénica arrolladora y un estilo que fusiona la elegancia del pop con la fuerza del rock, Mica Ruiz ha conquistado públicos en todo el país con espectáculos que se destacan por la intensidad emocional y la conexión con los espectadores.

En tanto, su presencia en plataformas digitales la consolida como una de las artistas jóvenes con mayor proyección dentro de la nueva escena musical argentina.

>>> Leer más: Quién es la joven promesa del pop que crece fuerte desde Funes

La rosarina Mica Ruiz, de 23 años, con su estilo pop-rock fue reconocida por ganar el concurso Pre Late Funes, en 2020, y por su éxito en redes sociales. Es una artista emergente en la escena musical argentina, fue telonera de artistas como Abel Pintos y se destaca por la energía y el estilo que combina el pop con la fuerza del rock, con letras que, si bien son testimoniales, también incorporan influencias del soul.

mica ruiz 2

Mica Ruiz es una cantautora que convierte el glam vintage en canciones pop/rock vibrantes, inspiradas en la vida nocturna, el amor y la adrenalina de seguir los sueños, que cautiva desde el primer acorde.

La cantautora rosarina colaboró con Manuel Wirtz en la canción “La Vida Sabe”. En 2021, grabó “Quiéreme” en el estudio de Alejandro Lerner. Un año después, junto a Marcelo Predacino, director musical de Abel Pintos, exploró nuevos géneros como la bachata pop con “La Espada” (2022), consolidando su versatilidad artística.

>>> Leer más: Mica Ruiz vuelve a cantar en el Mercado Don Bosco, como en el Funes Late

En 2023, expandió su impacto más allá de la música al participar en la producción de la serie “El Eternauta” para Netflix. Ese mismo año lanzó “Vale la pena”, un tema que marcó un giro en su estilo musical. Con un videoclip dirigido por ella misma y filmado en Mar de las Pampas, demostró su visión creativa integral.

También firmó con Barca Discos, sello responsable de catapultar a bandas como No Te Va Gustar y Vilma Palma.

“A Toda Velocidad”

En 2024 sorprendió con “A Toda Velocidad”, una canción que celebra la vida al límite y llegó al mundo de la F1: Juan Fossaroli la hizo sonar en Mónaco para el Grand Prix, destacándola con un reel desde el circuito.

Este año abrió para Manu Wirzt en el Centro Cultural Fontanarrosa en, el marco de la Noche de los Museos Abiertos en Rosario.

Con una carrera en constante evolución y letras sentidas, Mica Ruiz crece como una de las voces más prometedoras de la escena musical argentina.

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Grassi SA informó al juzgado de Reconquista que alcanzó la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Newells vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Bernardi quiere un Newells más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
