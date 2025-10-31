Múltiples festejos en Puerto General San Martín en su mes aniversario

La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Puerto General San Martín. La ciudad celebrará su mes aniversario con una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas

Como cada año el gobierno municipal de Puerto General San Marín, junto a las instituciones locales y la comunidad en su conjunto, celebrará su aniversario fundacional con un mes de actividades culturales, deportivas y recreativas.

En ocasión de este 136° aniversario se destacará la figura de su fundador, Guillermo Kirk, y de todos aquellos pioneros, de los primeros pobladores, de los trabajadores del puerto, de las familias que apostaron a quedarse y fueron construyendo algo más que una ciudad, construyeron un sentido de pertenencia.

Con el mismo orgullo de cada año, desde el primer día de noviembre hasta el primer día de diciembre, la agenda aniversario propondrá actividades en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, en el Teatro Municipal, en el Megaestadio 4 de Junio, en el Parque Recreativo Municipal, y el Parque Linda Vista, que volverá a ser el lugar indicado para el Gran Festival Aniversario del 14 de noviembre.

Obras de teatro del elenco estable municipal “Las Juanas” como “Punta Quebracho, la segunda Independencia” y “Club de Corazones Rotos” serán algunas de las propuestas con entrada gratuita al Teatro Municipal, además del Concurso de Bandas Sub 21 de la Rock. También “La Danza de las Cuerdas”, a cargo de la Orquesta de Cuerdas de la vecina ciudad de Fray Luis Beltrán, y la Gala de Canto del Centro Cultural.

Noviembre empieza con la Expo Barberos para continuar con el Festival de Arte del Polo Educativo UNR y el tradicional Festival “Puerto canta y baila Chamamé”.

Las propuestas deportivas y recreativas de este 136° aniversario serán el Encuentro de Natación en la pileta semiolímpica climatizada del Megaestadio municipal y el Ciclo Turismo Puerto General San Martín, que se desarrollará en el Parque recreativo, entre otras disciplinas deportivas locales que se sumarán a los festejos.

La "bicicleteada aniversario" es el evento popular más convocante

Sin dudas, la “bicicleteada aniversario” es el evento popular más convocante para las familias, donde desde niños hasta adultos mayores se suman a este paseo recreativo por los renovados espacios públicos de la ciudad, y otro clásico de cada noviembre será la tradicional “Kermesse” en la plaza más céntrica, con los tradicionales juegos que llevan adelante las instituciones educativas e intermedias y la convocatoria a las familias que recorren las calles céntricas y colman la plaza desde muy temprano para disfrutar de un cierre a toda música al caer la tarde.

“La historia de un pueblo es un proceso de construcción colectiva, donde cada uno de sus habitantes es protagonista, y a partir de ese pensamiento es fundamental la participación de todos los puertenses para seguir encontrando esos objetivos comunes que nos identifiquen” indicó el intendente Carlos De Grandis al convocar a las familias a sumarse activamente a los eventos del mes aniversario.

Asimismo, De Grandis agregó: “Con orgullo decimos que somos la ciudad que más ha crecido en estos últimos años, las sociedades que evolucionan son aquellas que logran superar las críticas para convertirlas en ideas superadoras. Merecemos seguir escribiendo nuestra historia, la de Puerto General San Martín, sumando la experiencia de aquellos con más años de vida al empuje de los más jóvenes, incluyendo a todos y todas en un mismo proyecto de ciudad, sin rencores, sin divisiones, aceptándonos en la diversidad, debatiendo desde la perspectiva del consenso y no de la destrucción”.

