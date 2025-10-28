Octubre Rosa: Roldán vivió una gran jornada de concientización sobre el cáncer de mama El pasado sábado la ciudad de Roldán vivió una emotiva y concurrida jornada en el marco de la campaña Octubre Rosa, dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama 28 de octubre 2025 · 14:34hs

Octubre Rosa en Roldán. El sábado último organizaron una emotiva jornada de concientización sobre el cáncer de mama

El pasado sábado la ciudad de Roldán vivió una emotiva y concurrida jornada en el marco de la campaña Octubre Rosa, dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama. El evento reunió a cerca de 400 personas en una propuesta que combinó actividad física, talleres informativos, música en vivo y momentos de reflexión.

La actividad fue encabezada por el intendente interino Carlos Manuel Alustiza, quien destacó “la importancia de generar espacios comunitarios que promuevan la prevención y el acompañamiento a quienes atraviesan esta enfermedad”.

roldan 2 Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el espacio dedicado a los testimonios de personas que atravesaron el cáncer, quienes compartieron sus historias de lucha y superación, brindando un mensaje de esperanza y resiliencia a los presentes.

La caminata por las calles de la ciudad fue uno de los puntos centrales de la jornada, sumando color y energía a una causa que involucra a toda la sociedad, y los talleres de prevención brindaron información sobre la detección temprana del cáncer de mama.

roldan 3 El evento contó con la presencia de la diputada nacional Melina Giorgi y la diputada provincial Silvana Di Stefano. También acompañaron la jornada los concejales Carina Ziraldo y Marcelo Cristiani; y el intendente Daniel Escalante, quien se sumó a la actividad que busca concientizar sobre el cáncer de mama.