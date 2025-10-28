La Capital | La Región | octubre rosa

Octubre Rosa: Roldán vivió una gran jornada de concientización sobre el cáncer de mama

El pasado sábado la ciudad de Roldán vivió una emotiva y concurrida jornada en el marco de la campaña Octubre Rosa, dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama

28 de octubre 2025 · 14:34hs
Octubre Rosa en Roldán. El sábado último organizaron una emotiva jornada de concientización sobre el cáncer de mama

Octubre Rosa en Roldán. El sábado último organizaron una emotiva jornada de concientización sobre el cáncer de mama

El pasado sábado la ciudad de Roldán vivió una emotiva y concurrida jornada en el marco de la campaña Octubre Rosa, dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama. El evento reunió a cerca de 400 personas en una propuesta que combinó actividad física, talleres informativos, música en vivo y momentos de reflexión.

  La actividad fue encabezada por el intendente interino Carlos Manuel Alustiza, quien destacó “la importancia de generar espacios comunitarios que promuevan la prevención y el acompañamiento a quienes atraviesan esta enfermedad”.

roldan 2

  Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el espacio dedicado a los testimonios de personas que atravesaron el cáncer, quienes compartieron sus historias de lucha y superación, brindando un mensaje de esperanza y resiliencia a los presentes.

  La caminata por las calles de la ciudad fue uno de los puntos centrales de la jornada, sumando color y energía a una causa que involucra a toda la sociedad, y los talleres de prevención brindaron información sobre la detección temprana del cáncer de mama.

roldan 3

  El evento contó con la presencia de la diputada nacional Melina Giorgi y la diputada provincial Silvana Di Stefano. También acompañaron la jornada los concejales Carina Ziraldo y Marcelo Cristiani; y el intendente Daniel Escalante, quien se sumó a la actividad que busca concientizar sobre el cáncer de mama.

Noticias relacionadas
Carlos Pighin y el Plan E: “El desarrollo de una comunidad se construye con trabajo,  con oportunidades y con confianza”

Alvear celebra la entrega de certificados del Plan E: una semilla de futuro para emprender

La paliza ocurrió en un recreo.

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Antonio Fiorenza: Gracias a Terminal Timbúes por recibirnos y por apostar a este distrito que crece mirando el futuro

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Nacho Ricchetti: Me encantaría que no sólo Arroyo sino que la zona del sur de Santa Fe sea un polo cinematográfico

Arroyo Seco: "Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película"

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lo último

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

MERCOSUR–EFTA: un acuerdo de libre comercio con enfoque sostenible

Las energías renovables en la era del libre mercado

Las energías renovables en la era del libre mercado

Violencia en el clásico entre Newell's y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El clásico rosarino de fútbol de salón que se jugó en el estadio cubierto de Newell's terminó con severas agresiones a la delegación de canalla.

Violencia en el clásico entre Newells y Central de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas
El Mundo

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Ovación
Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Preocupación en Central por la gran deuda que el Banco Central le reclama por ventas mal liquidadas

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Policiales
Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina
Policiales

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

La Ciudad
Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires