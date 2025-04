La Municipalidad de Reconquista quiere que se reestablezcan los vuelos a esa ciudad

Vallejos explicó que las gestiones para la reanudación de los vuelos "avanzan mediante conversaciones con diversos sectores", y recordó que la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino elevó recientemente una nota al gobernador, Maximiliano Pullaro, como "última instancia para solicitar apoyo oficial a la iniciativa público-privada". Sin embargo, a más de un mes de enviado el pedido, aún no hubo respuestas concretas por parte de Provincia.

Según Vallejos la Asociación para el Desarrollo Regional, que en principio iba a formalizar el acuerdo con la aerolínea, no podrá firmarlo debido a "cuestiones que se explicarán después desde la presidencia".

La Municipalidad pide permiso

Frente a este escenario, el Ejecutivo municipal solicitó autorización al Concejo Municipal de Reconquista para avanzar en la firma directa del convenio con American Jet. "Estamos seguros de que es un servicio vital para que el Norte no quede desconectado como lo está, porque no solamente no tenemos servicio aéreo, sino que también el servicio de colectivos es insuficiente para la gran demanda que tenemos",