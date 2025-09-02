El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo Aún no se confirmó la causa de la muerte ni tampoco se identificó a la víctima, un hombre de entre 35 y 40 años aproximadamente 2 de septiembre 2025 · 21:46hs

La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal al cuerpo sin vida encontrado en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario, reveló que sufrió un traumatismo de cráneo grave. Aún no se confirmó la causa de la muerte ni tampoco se identificó a la víctima.

Según se anunció oficialmente, tras el informe de autopsia la investigación pasará al Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, con el fiscal Patricio Saldutti en turno. Estos exámenes complementarios podrían determinar y corroborar la causa de fallecimiento, así como el modo en que pudo haberse producido el golpe en la cabeza que al parecer le ocasionó la muerte. También se solicitaron exámenes médicos para determinar el momento exacto del fallecimiento.

Hasta el momento no había sido identificado el hombre, de quien se estima que tenía entre 35 y 40 años.

Las primeras medidas investigativas de relevamiento de rastros, toma de testimonios y relevamiento de cámaras fueron dictadas al momento del hallazgo por la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2.

El cuerpo de la víctima fue divisado por una mujer en la mañana de este martes, a la altura de calle Balcarce, tras lo cual alertó al 911. Al ser jurisdicción nacional, la Prefectura Naval se hizo cargo de recuperar los restos.