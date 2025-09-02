El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Política
Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
Exclusivo suscriptores
Provincias Unidas maquina en el círculo rojo ante los tropiezos del gobierno
Política
Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal
La Ciudad
A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos
La Ciudad
Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura
Política
Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"
Policiales
Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"
POLICIALES
Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"
Policiales
Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La Ciudad
Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad
Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
Información general
Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
La Ciudad
Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
Política
Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
POLICIALES
Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
La Ciudad
Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos
La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno