La Capital | La Región | intendente

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos e intimidaciones

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos", aseguró la mujer de Roly Santacroce

2 de marzo 2026 · 06:00hs
Archivo (Virginia Benedetto / La Capital)

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, fue denunciado por su esposa por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones.

En la denuncia que presentó en la comisaría 23ª, la mujer pidió la urgente intervención de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

La denunciante, una profesional médica de 51 años, afirmó que los episodios violentos que le adjudica a Santacroce la obligan a encerrarse con llave en una habitación con sus hijos, lo acusó de organizar reuniones nocturnas en las que consume alcohol junto con conocidos y personas ajenas al grupo familiar, y aseguró que el intendente extrajo dinero que tenían guardado en una valija.

"En reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal", precisó la mujer, lo cual ocurriría "sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas".

Sostuvo que "en los días de semana hace ingresar a un quincho" que se encuentra en el fondo de su casa "a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche".

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa", detalló, además de remarcar que su esposo "se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija".

La mujer aseguró que Santacroce ya no vive en el hogar familiar y sostuvo: "No quiero que vuelva al domicilio".

Finalmente, sentenció: "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años".

"Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía", concluyó.

