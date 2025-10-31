EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

La empresa de energía publicó las zonas que se verán afectadas por los trabajos de mantenimiento en su página oficial. La información detallada en esta nota

La Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) utiliza regularmente su canal oficial para informar a los ciudadanos acerca de los trabajos que se realizarán y las zonas que se verán afectadas por los mismos. En esta ocasión, actualizó información correspondiente al primer fin de semana de noviembre en Rosario.

Según dio a conocer la empresa provincial, el sábado distintas zonas de la ciudad estarán marcadas por trabajos programados de la empresa de energía. El domingo y el lunes también habrá trabajos en ciertas zonas.

Los cortes serán en todos los casos por la mañana pero comenzarán y terminarán en horario distintos. Cabe aclarar que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos y se retomarán en otra fecha.

Durante la banda horaria mencionada, las calles podrían ser cortadas o desviadas debido a los trabajos de la empresa de energía, así como cortes de energía. Por este motivo, se recomienda circular con precaución en las zonas afectadas.

>>Leer más: La EPE alertó por una nueva estafa que circula en redes sociales ofreciendo descuentos falsos

Cortes programados para el sábado

El día sábado primero de noviembre se realizarán trabajos en varias zonas en simultáneo. La franja horaria estimada en la que se llevarán a cabo las labores será de 8:00 a 17.

En primer lugar, las primeras zonas afectadas se encuentran en las calles Cochabamba, Ayacucho, Zeballos y Chacabuco; Estevez Boero 600; La Fluvial y Club Náutico Rosario. Estos trabajos comenzarán a las 8 y podrán extenderse hasta las 17. La EPE realizará reformas en la red de media tensión.

En esa misma franja horaria, otras zonas se verán afectadas por trabajos de reformas en la red. Así, en las calles Ituzaingó, Chacabuco, Alem y Zeballos, así como en Chacabuco, Ituzaingó, Cochabamba, Berutti y en la Comunidad Foral de Navarra, la compañía desplegará su operativo.

Por su parte, en San Luis al 2100 y Bv. Oroño al 1000, trabajos de terceros se llevarán a cabo de 9 a 12. Por último, de 9 a 15 en Ghiraldo entre Manuel Garcia y Casiano Casas se desplegará un mantenimiento de la red de media tensión.

Cortes programados para el domingo

Durante el domingo 2 de noviembre distintas zonas se verán afectadas por reformas en la red de media tensión. De 8:30 a 15:30 zonas como Medici, Uriburu, Hipocrates y Benito Juarez; y Uriburu, Beruti, Centeno y Ayacucho tendrán a la empresa trabajando en sus calles.

>>Leer más: EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Cortes programados para el lunes

El comienzo de semana también llegará con trabajos de reforma en la red de media tensión. De 09:30 a 10:30 las zonas 3 de Febrero al 2000 y Balcarce 1200 se verán afectadas por el operativo de la empresa energética.