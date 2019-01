Investigan a un médico denunciado tras la muerte de una paciente

Un médico acusado de haber actuado en presunto estado de ebriedad durante la asistencia en tareas de reanimación a una mujer fallecida en un sanatorio santafesino recuperó ayer la libertad luego de ser detenido la tarde del jueves, mientras la justicia santafesina investiga el caso —viralizado en las redes sociales— bajo la carátula de "homicidio culposo por mala praxis".

En una conferencia que brindó en la sede capitalina del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal interviniente en la causa, Roberto Apullán, precisó que el estado de libertad decretado en favor del profesional no implica su desvinculación del caso, al tiempo que especificó que la investigación también tiene bajo la lupa la actuación de otros facultativos que participaron de la atención de la fallecida.

Apullán aguarda el resultado de las pericias toxicológicas para acreditar la veracidad de los dichos del hijo de la paciente, que tenía 70 años de edad. El hombre acusó a uno de los médicos de haber atendido a su madre "borracho", además de haberlo golpeado a él y a su padre mientras filmaba el video que se viralizó luego de ser subido a las redes sociales.

En la filmación también se escuchan agresiones verbales y amenazas por parte del denunciante hacia el profesional, mientras se advierten de fondo las desesperadas tareas de un grupo de médicos y enfermeros tratando de reanimar a la mujer. Fuentes médicas indicaron que padecía un cuadro de encefalopatía multifocal regresiva.

"Estaba borracho"

Según el testimonio del denunciante, a su madre, internada desde hace diez días en el Sanatorio Mayo de la ciudad de Santa Fe, "la estaban terminando de tratar con medicamentos pero que ahora ella se negaba a tomar. Ante esa situación le pregunté a uno de los médicos qué hacíamos, y me dice «no pasa nada. Si mañana no los quiere tomar y no quiere comer, vemos qué hacemos». Yo pensé «¿no pasa nada?..qué raro», porque mi madre estaba tomando un anticonvulsivo, que eso se toma a horario. Si ella levantaba fiebre y convulsionaba, podía morir", continuó su relato.

Al aludir al médico al que acusó de mala praxis, el hombre aseveró que el profesional estaba "totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba, decía incoherencias. Entonces, cuando vi en el estado en que estaba, comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle trabajo de reanimación a mi madre. Le reproché el estado en que se encontraba, pero golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga", contó el hijo de la mujer fallecida.

Ayer, el fiscal Apullán informó que ordenó la detención del facultativo luego de recibir una denuncia sobre su presunta actuación "alcoholizado o bajo otra sustancia". "Necesitábamos la extracción más rápida posible de sangre y orina para confirmar al menos una de las circunstancias denunciadas", consignó el representante del Ministerio Público.

"Producida la detención en el mediodía del jueves —continuó Apullán— se realizaron esas medidas de prueba y esta mañana (por ayer) recibí la totalidad de las actuaciones donde pude observar que, más allá de algunos inconvenientes que hubo para ubicarlo, no hubo otra actitud de entorpecimiento a la investigación. Por el contrario, el médico prestó su conformidad para las dos extracciones, tanto sea sangre como de orina, con asistencia de su defensa técnica particular", razones por las cuales se dispuso su liberación sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones judiciales.

El funcionario judicial subrayó durante la rueda de prensa que el otorgamiento de la libertad al profesional imputado "no implica que esté desvinculado de la causa, ni tampoco significa que la causa se concentre solamente en la conducta de este médico". "Se ha acreditado que en la atención médica de la señora en cuestión han intervenido otros profesionales y por ello se han tomado otras medidas que involucraron a la mayoría de las personas que intervinieron", concluyó.

Desde el sanatorio

Cristian Lorenzati, director del sanatorio Mayo, se solidarizó ayer con los familiares de la mujer fallecida y manifestó que las autoridades del establecimiento actuarán con "total prudencia" y "colaboración con la justicia". En ese marco, el profesional sostuvo en declaraciones a la emisora universitaria santafesina que "la mujer sufrió una descompensación durante la madrugada (del jueves) y fue asistida por el equipo médico conformado por un cardiólogo y un terapista, encargados de las maniobras de resucitación".

Sobre el médico investigado, Lorenzati expresó que "estaba de turno en la guardia nocturna hasta las 8 de la mañana y descansando dentro de las instalaciones del sanatorio cuando fue llamado de urgencia para enfrentar la situación de máxima tensión. He participado en innumerables resucitaciones y conozco los momentos de tensión donde un paciente se dirime entre la vida y la muerte. Es uno de los momentos más estresantes que puede vivir un médico", dijo. Y reconoció que "hubo un enfrentamiento y acusaciones cruzadas que son materia de investigación en la justicia", y que el sanatorio tomará medidas cuando se conozcan los resultados de esa pesquisa.

El Colegio de Médicos de Santa Fe también comunicó, a través de su titular, Carlos Alico, que la entidad se puso a disposición de un eventual requerimiento de la Justicia y que no emitirá opinión ni tomará intervención en el caso hasta que haya una pronunciación de los tribunales.