Intentaron usurpar tierras en Roldán y fueron desalojados por orden judicial

Ocho adultos y varios niños tomaron un predio privado diciendo que los había mandado el ex intendente y gente de su espacio político

Según el parte policial de la Unidad Regional XVII, "uno de los usurpadores, llamado V.M.O., manifestó a viva voz que lo había mandado el ex intendente (José) Pedretti, el ex secretario de Gobierno Lalo (Bufarini), un concejal llamado (Mariano) Mateo y otro que se postula de quien no recordaba nombre" y agregó que con ellos " se venían reuniendo hace dos semanas".