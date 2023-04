Huelga general de recibidores de granos paraliza los embarques en puertos de Rosario

Uno de los puntos centrales del reclamo es por el impuesto a las Ganancias, que se descuenta de los salarios y afecta al poder de compra de los trabajadores en momentos en la inflación anual llegó en marzo al 104,3%.

"El paro va a durar todo el día y continuará durante la semana con más paralizaciones", advirtió la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) en un comunicado de prensa.

"El miércoles, la medida de fuerza será en las terminales de los Puertos de Buenos Aires y Dock Sud y en el corredor Zarate–Campana y el viernes, en el Astillero Río Santiago. Se esperan con el correr de la semana otras acciones gremiales sorpresivas", agregó.

Las medidas afectarán al necesario ingreso de divisas al país, después de que el gobierno nacional renegociara las metas de acumulación de reservas del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un acuerdo por un préstamo por 44.000 millones de dólares que el organismo otorgó al país.

Una fuente gremial, que pidió no ser identificada, dijo que de no recibir una respuesta oficial a los reclamos, los conflictos se van a ir escalonando y que el Ministerio de Trabajo de la Nación ya agotó las instancias de negociación, por lo que no podrá convocar a conciliación obligatoria.