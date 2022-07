Hallaron sana y salva a la hija de la cantante Roxana Carabajal en una casa de la zona sur de Rosario

La menor de edad será revisada por médicos forenses para constatar el buen estado de salud y luego será restituida a familiares.

Por su parte, Koller, ex pareja de la artista, quedó a disposición de la Fiscalía para realizar exámenes de rigor. Su situación procesal será definida en la próximas horas.

>> Leer más: Roxana Carabajal insiste con el desesperado pedido para encontrar a su hija: "Gonzalo, devolvela"

Horas antes de que Eva fuera encontraba, Carabajal le había realizado un desesperado pedido a su ex esposo. "Gonzalo, devolvela", fue el mensaje que le envió a Koller, luego de que él y la niña fueran incorporados al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

"Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa", manifestó la artista, quien aseguró que “hace 5, 6 días que no sé nada de Eva. Por momentos estoy calmada porque hay ciertos indicios pero otros días no me dicen nada, no sé nada, y entonces ahí es donde me agarra mucha angustia, entro en una mezcla de emociones”.

>> Leer más: Roxana Carabajal pide por su hija de nueve años desaparecida desde el sábado

La sobrina de Peteco Carbajal había revelado que cuando fue a la casa de su ex pareja a buscar a su hija notó la ausencia de Eva, del padre y de elementos propios de la vivienda que la hicieron pensar que habían dejado la vivienda.

Sin embargo, también recordó que Gonzalo ya la había amenazado anteriormente con la posibilidad de llevarse lejos a la hija de ambos. “Estamos separados desde hace cinco años. En un principio hemos tenido un montón de conflictos y me amenazó con llevarse a la nena, pero después todo se normalizó”, precisó.