Gálvez: inauguraron la repavimentación de la ruta 80 y entregaron viviendas

La ruta 80

La obra inaugurada corresponde a la repavimentación de la RPN°80, en el tramo de 10.600 metros que unen el acceso a la comuna de San Eugenio con el cruce con la RP N°50, trabajos que demandaron una inversión de 1.284.929.836 pesos y que benefician a más de 30.000 santafesinos.

En ese segmento se realizó un saneamiento profundo de 40 centímetros, se demolieron todas las capas, se agregó material pétreo para el reciclado y se construyó una nueva carpeta de concreto asfáltico que garantiza la circulación del tránsito pesado. Por último, se ejecutó el recalce de banquinas y la señalización horizontal de todo el segmento

Además de los trabajos sobre esta ruta transversal que conecta con la autopista Rosario-Santa Fe, también se repavimentó desde el acceso a San Eugenio hacia el este para llegar a la localidad de Arocena.

Una obra reclamada por años

"Ser agradecido es lo mejor que puede hacer una persona cuando ocurren este tipo de obras, que veníamos reclamando desde hace muchísimos años", dijo Capitani, quien recordó que "con gobiernos anteriores estuvimos a punto de no votar el presupuesto, si no se incluía la partida para hacer la Ruta 80. Se incluyó la partida, pero finalmente la obra no se hizo", y agradeció al gobernador, "que apenas asumió detectó cuáles eran las obras más importantes para el departamento San Jerónimo, y cumplió con todas las que les pedimos".

Mientras tanto, el intendente de Gálvez Mario Fissore sostuvo: "Esta obra que es la repavimentación, la nueva pavimentación de la ruta provincial 80, en el tramo Gálvez-San Eugenio, que ya está terminado; y en la segunda etapa San Eugenio-Arocena, digo nueva porque la verdad que lo que vimos que se ejecutó es casi la construcción de una ruta. Tenemos que ser agradecidos porque hace muchísimos años que veníamos bregando por esta obra vital para la producción y todo lo que es nuestra comunidad y la micro región”.

Además, también reconoció que había gestionado esta obra “con muchos gobiernos de la provincia, pero fue este de la mano de Omar Perotti, de la gente de Vialidad de la provincia, que nos dio la posibilidad de tener esta nueva ruta".

Colectoras de acceso

Con una inversión de 80.000.000 de pesos, se pavimentaron 1.500 metros de las calles colectoras de la avenida Jorge Newbery, en el ingreso Este a la ciudad de Gálvez. Esta avenida corresponde a la traza de la RP N°80. También se pavimentaron 479 metros de la calle 9 de Julio (acceso norte), entre Yapeyú y Ballaris, obra que demandó una inversión de $ 27.946.455,32 y que beneficia a más de 10.000 santafesinos. Esta obra también incluyó la reconstrucción de banquinas y el recalce de las losas de acceso a Raimondi Cereales, playa de estacionamiento de camiones y ambos accesos al área industrial.

“Son varias cosas las que hoy se dan en Gálvez y no de casualidad -dijo el gobernador- hay gestión, hay trabajo, y hay una búsqueda de crecer y de hacerlo en forma coordinada, pero el eje central de cada comunidad es el trabajo, y para nosotros no hay mejor política social que un puesto de trabajo, y el grueso de los puestos de trabajo se generan en la actividad agropecuaria, agroindustrial y en la actividad industrial y el sector servicios”, por eso “acompañar al que invierte, al que produce y al que trabaja es lo que vamos a seguir haciendo”.

En ese sentido, Perotti dijo que “hay que estar acompañando en que todo lo que podamos en esa combinación de lo público y lo privado, en la mejora de la infraestructura, de las instalaciones, en los accesos, en los servicios, para que cada uno de nuestros industriales, de nuestros empresarios, ponga toda su dedicación en lo que saben y conocen, y en el día a día, en generar más trabajo”.

2023-06-26NID_278412O_3.jpeg

“Siéntanse orgullosos con lo que están logrando. Felicitaciones por el esfuerzo diario, por creer siempre en la generación de empleo y la generación de riqueza desde aquí”, concluyó.

A su turno, el intendente dijo sobre el nuevo ingreso que "es para el área industrial, que se ejecutó a través de un trabajo muy fuerte de Vialidad y el Municipio"; y recordó que desde 2008 se empezó a pensar "en tener lo que tenemos hoy. Hay 22 actividades productivas en esta área que generaron más de 300 empleos, que tiene todos los servicios, y el ingreso pavimentado es el sueño de muchos".

Mientras tanto, el ministro Capitani reconoció que “estas obras apuestan a la producción, a potenciar al sector industrial, a las pymes, al agropecuario, porque son puestos de trabajo, apostar a esto es apostar al trabajo, y no hay mejor política social que un puesto laboral”.

Finalmente, el presidente del Consorcio del Área Industrial de Gálvez, Gabriel Righi, aseguró que "esto era lo que estábamos necesitando, y verlo concretado realmente es un orgullo, así que estamos eternamente agradecidos, porque generamos empleo, estamos haciendo muchas cosas y creciendo mucho, constantemente, año tras año en el área industrial".

Viviendas

El gobernador encabezó también el acto de entrega de 26 viviendas en Gálvez. Las unidades fueron destinadas a empleados municipales de planta permanente. Asimismo, en el marco del programa de Escrituración de Viviendas Fonavi, entregó 25 escrituras a familias que ya habitan en diferentes complejos habitacionales.

En la oportunidad, Perotti indicó que hay que hacer los mayores esfuerzos para cuidar las cosas que sabemos que son buenas para superar el enojo, como tantas veces nos ha costado hacerlo, pero lo hemos hecho como seguramente cada una de las familias cuando se había firmado un convenio, y cuando estaba la expectativa y pasó el tiempo, un año, dos años, esto no va a pasar nunca otra vez, ya nos habían dicho”, indicó el gobernador para sostener luego que “eso se borra hoy, todo ese enojo, esa incertidumbre, esa desconfianza a veces que se genera, se termina cuando se ingresa a esa casa”.

Entonces, el gobernador llamó a los adjudicatarios a cumplir “los compromisos de cada uno, con los pagos de cada uno se acerca a otra familia, pero también asumiendo la responsabilidad y los cuidados y el acompañamiento de aquellos gobiernos que piensan en viviendas, porque hoy sin el Estado presente les es muy difícil a muchas familias acceder a una vivienda, cuidemos eso, y cada uno de ustedes cuidando eso va a disfrutar doblemente lo que hoy los hace sentir felices”.

Las unidades habitacionales a inaugurar se encuentran en el barrio que a partir de ahora se llamará "8 de Noviembre", conmemorando el día del empleado municipal, ubicado sobre las calles 9 de Julio, Favaloro, Chacabuco y O’Higgins. Las 26 viviendas son de dos dormitorios y se ejecutaron a través del programa Casa Propia Construir Futuro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y co-gestionadas por la provincia. Cada vivienda posee dos dormitorios, cocina – comedor, baño y lavadero y espacio para cochera, rondando los 65 m² de superficie cubierta y 5 m² de superficie en galería, con una platea ejecutada para ampliar la vivienda con un tercer dormitorio. Están dotadas de instalaciones y conexiones de agua potable, desagüe cloacal a la red, energía eléctrica e instalaciones aptas para gas envasado. Los desagües pluviales van a la vía pública. Además, cuentan con un termotanque solar.

2023-06-26NID_278412O_2.jpeg

El gobierno provincial continúa con la entrega escrituras a las familias que habitan en los distintos complejos habitacionales, ejecutados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. A la fecha, ya se adjudicaron más de 35.000 títulos de propiedad en el marco del Programa de Escrituración de Viviendas Fonavi, lo que implicó una inversión estimada de más de 700.000.000 de pesos.