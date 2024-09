Funes comenzará la campaña de prevención del dengue con controles en la calle

Consultado sobre la preocupación por el “dengue hemorrágico”, que padecen las personas que se contagian la enfermedad por segunda vez, el funcionario municipal advirtió que “hay gente que tuvo dengue, pero no lo sabe, o que piensa que lo tuvo y no fue así. Por eso es fundamental la vacunación, la estamos pidiendo a los gritos. La provincia la anunció, pero no tenemos datos reales. Mi recomendación es que si alguna persona tiene la posibilidad económica de poder acceder a la vacuna, es importante que lo haga, que no tenga dudas en hacer esa inversión”.