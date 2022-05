Fuerte denuncia de Enrico: "Los presos no se escapan en Melincué porque no quieren"

El senador provincial Lisandro Enrico denunció que la situación de la Alcaidía de Melincué es insostenible y que el gobierno provincial no toma medidas para mejorarla. Según el legislador, ese espacio tiene hoy capacidad reducida a solo 57 presos luego de que dos pabellones se incendiaran y quedaran inhabilitados hasta el momento. Remarcó que "los presos en Melincué no se escapan porque no quieren".