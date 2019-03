Lo que parecía ser la historia de la semana o del mes se encamina a ser un verdadero fiasco. Un auténtico fraude. Es que el relato del hombre de condición humilde, el changarín, el albañil que devolvió un maletín con medio millón de dólares se empieza a caer a pedazos y comienza a quedar al descubierto una mentira, una gran farsa.

La historia contaba que el muchacho devolvió un maletín con medio millón de dólares en su interior a un supuesto empresario rosarino, y que el damnificado a cambio le había ofrecido un millón de pesos o una casa. José Sánchez,de 40 años, oriundo de Nogoyá, había rechazado la oferta y sólo le había pedido un trabajo en blanco para que sus hijas de 4 y 6 años tengan una obra social. Pero la narración empieza a parecerse a un guión cinematográfico alejado de la realidad.

La conmovedora historia con tintes de novela empezó a mostrar hoy los primeros indicios de falsedad. La Justicia de Nogoyá, a través de un fiscal, decidió actuar de oficio por la aparición en la escena de un "fierro" (un arma), de acuerdo al relato del changarían desempleado. Seguramente por la cifra millonaria que se había manejado también.

La historia de Sánchez se volvió viral, se instaló en todos los medios de comunicación del país, y su actitud despertó la admiración y el respeto de mucha gente. Incluso cruzó las fronteras y comenzó a ganar espacio en los medios del exterior.

De hecho, esta noche, Sánchez y su entrevistador, el periodista Maximiliano Medrano, estaban en Buenos Aires de gira por algunos medios dando notas y contando la versión del maletín olvidado y el rechazo de la recompensa.

Pero parece que la historia era demasiado buena para ser verdad.

Es que el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, confirmó esta noche que todo se trató de un cuento. "Siendo las 20 horas del martes, estoy en condiciones de decir que todo es mentira", le dijo a Clarín el fiscal, quien intervino en la causa porque tanto Sánchez como Medrano confirmaron que dentro del maletín había un arma de fuego.





"No hay empresario ni camioneta ni maletín ni dólares ni revólver. Nadie vio nada", argumentó esta noche el fiscal para sorpresa de la mayoría.

Ante la contundencia de sus dichos, el fiscal reforzó su teoría con más datos: "La policía caminera en ningún momento visualizó una camioneta Chevrolet S–10, de color rojo, doble cabina, como la que describe Sánchez, y las cámaras de seguridad de la calle Paraná, donde encontró el maletín, no muestran absolutamente nada".

"Hay cuatro cámaras que apuntan perfectamente hacia la zona que él describió y no se advierte nada, tampoco ningún movimiento extraño. No tiene correlato lo que dijo con lo que se pudo corroborar", sostuvo el fiscal, quien además enfatizó que cuando Sánchez fue "entrevistado" por personal de la División Investigaciones de Nogoyá, "lo que contestó es poco creíble, con detalles confusos, como cuando describió al presunto dueño de la plata, lo que no quedó muy claro".

¿Cómo sigue esta falsa historia ahora? "Seguramente no hagamos nada desde la fiscalía, porque al quedar descartada la versión y descartado el hecho (dólares más arma de fuego), no hay nada para hacer. De todas maneras, hablaremos con Sánchez para tomarle declaración", sostuvo Uriburu al diario porteño.

Mientras tanto, y paralelamente a estos dichos del fiscal, fueron trascendiendo algunos aspectos de la vida del changarín que en pocas horas parece haberse convertido de héroe a chanta, con la misma rapidez con que a partir de su buen gesto se había transformado en noticia. "Estuvo hace un tiempo en un programa de televisión, donde se presentó como mago, y cuando le tocó salir al aire empezó su rutina, se tragó un papel y se atragantó. Hubo que suspender el programa, que estaba en vivo", relató el fiscal, dejando más que claro que la maniobra pudo haber sido armada para cobrar notoriedad.