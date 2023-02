"Es evidente la necesidad de frenar el modelo de producción venenodependiente"

>> Leer más: Recomiendan no consumir sábalos del río Salado

Este trabajo, que cobra fundamental importancia al haber sido publicado por una de las 50 revistas de epidemiología más importantes del mundo, tiene otras lecturas más allá de los índices duros que arroja del territorio investigado. “Para nosotros es fundamental el rol que cumple la universidad pública cuando toma la decisión política de salir a jugar a favor de las comunidades y construir información científica y estadística, que no construyen otros niveles del Estado, para poder garantizar desde la ‘Ciencia Digna’ información clave para la toma de decisiones y la defensa de la salud de los pueblos”, reforzó Verzañassi.

“Habría que ver si quienes tomaron la decisión de prohibir los campamentos sanitarios en la Facultad de Ciencias Médicas a fines de 2019, tienen alguna vinculación con quienes poseen poder de decisión en el Laboratorio de Toxicología que trabaja para la industria de los agroquímicos”, denunció el médico.

“Con esta publicación en una revista científica, nuestro trabajo termina de obtener el reconocimiento de la comunidad científica que ya tenía en los pueblos y comunidades que habitan estos territorios (Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa). Pero algunos ex funcionarios y decanos de Medicina lo intentan soslayar seguramente movidos por algunos otros intereses”, disparó Verzeñassi y añadió que “felizmente hoy ya no hay dudas de lo que nosotros hicimos junto a estudiantes y docentes, porque esto no es un trabajo de Verzeñassi y su equipo, sino de la universidad pública, que durante nueve años recorrió más de 40 localidades, se juntó con la comunidad y construyó la legitimidad profunda que da recorrer el territorio. La ciencia con sus mecanismos lo que hace es validar o no algunos procedimientos y metodologías y hoy demostró que la nuestra es totalmente válida”.