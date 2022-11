En el nosocomio de venado Tuerto hay tres equipos de refrigeración que no funcionan y la promesa es solucionar el tema en 15 días. Demasiado tiempo ante el intenso calor

En el Hospital Gutiérrez están pasando calor y las soluciones vienen lentas. Es que el sistema de refrigeración prácticamente no funciona, al menos lo hace parcialmente y si bien la promesa es solucionar efectivamente el tema en 15 días, el calor reinante pide aceleración. El tema es que el sistema de refrigeración/calefacción consta de cuatro equipos (en enero se habrían roto dos, en junio el tercero) y quedaba uno funcionando pero “se rompió cuando ya estaba la empresa por iniciar los trabajos de arreglo, al menos con ese se pudo dar respuesta rápido”, explicó el director de la Región de Salud, Pedro Bustos.

“Estamos tratando de acelerar los otros equipos con dos enfriadores más y el restante para tener el aire acondicionado funcionando a pleno en el Hospital en 15 o 20 días. La gente que arregla el sistema se comprometió a trabajar de corrido los días que sea necesario hasta solucionar el tema, más allá de los feriados que se vienen”, agregó.

En los últimos días la ciudad de Venado Tuerto se posicionó como una de las más calientes del país, con temperaturas que superaron los 38 grados. Ante este panorama, personal del nosocomio difundió en redes sociales la imagen de algunos pocos ventiladores que se utilizaron para combatir la sensación térmica agobiante.

“Un hospital regional no puede funcionar bajo estas condiciones. Pacientes ambulatorios, personas internadas, trabajadores y trabajadoras al punto de la asfixia. Se suspendieron diagnósticos por imagen, tomografías y resonancias. También se reprogramaron algunas cirugías y se derivaron estudios de laboratorio a otro sanatorio de la ciudad porque los equipos se sobrecalientan y los cultivos necesitan temperaturas controladas”, detalló la diputada provincial Rosana Bellatti, quien además señaló: “El problema de la refrigeración no es de ahora, en marzo uno de los sistemas de aire acondicionado se averió, no se reparó en ese momento y hasta ahora sigue sin funcionar. Hace más de dos meses se rompió el otro sistema, lo que derivó en esta situación desesperante”.

Con respecto a estas críticas, Bustos evaluó: “Con la tarea diaria, lo urgente te va tapando algunas cuestiones importantes y cuando aparecen los problemas uno analiza si se podría haber hecho otra cosa. En su momento se hicieron las acciones administrativas, quizás se podría haber acelerado en el área de economía o administración, pero es una cuestión interna”. Y ratificó que el compromiso está dado en lograr el arreglo cuanto antes, estableciendo que “lo ideal es tener en 15 días el Hospital completamente refrigerado”.