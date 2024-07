Emiliano Gramigna propone más viviendas y extender el tren regional hasta Armstrong

El candidato también subrayó su compromiso con la comunidad y su disposición para escuchar y resolver los problemas de los vecinos. “Voy a ser un intendente de puertas abiertas que escucha a la gente y que por sobre todo resuelva los problemas”, remarcó. Destacó además la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno provincial y nacional, independientemente del partido político, para mejorar la infraestructura y la conectividad de Armstrong.

Viviendas para Armstrong

Gramigna se mostró especialmente preocupado por el déficit habitacional en Armstrong, mencionando que más de 800 familias están buscando un lugar donde vivir. Propuso un plan municipal de vivienda en colaboración con el gobierno de la provincia de Santa Fe, sindicatos, empresas y privados de la ciudad. “Creemos que con este tipo de administración vamos a poder lograr un programa habitacional que permita reemplazar ese alquiler por el pago de la vivienda que conformará su futuro hogar”, afirmó.

Gramigna se mostró optimista sobre el futuro de Armstrong y confió en que su enfoque transparente y eficiente resonará con los votantes. “El termómetro que hoy veo es muy positivo”, comentó.

Conectividad

Además, destacó la importancia de la conectividad ferroviaria y vial para la ciudad. Mencionó la necesidad de trabajar en conjunto con otros intendentes y presidentes comunales para gestionar mejoras ante Vialidad Provincial y Nacional. “El estado en el que hoy se encuentran las rutas nacionales y provinciales es bastante complicado”, señaló. También mencionó la importancia de la infraestructura en caminos rurales, especialmente para la actividad lechera, que requiere caminos en óptimas condiciones durante todo el año.

Finalmente, Gramigna expresó su deseo de mejorar la conectividad ferroviaria para facilitar el acceso a la educación y otros servicios en Rosario. “Lo que queremos es extender el tren regional a la ciudad de Armstrong para generar una igualdad en muchos jóvenes que quieren estudiar en la ciudad de Rosario”, explicó.

A la ciudadanía

“En Armstrong saben que soy un trabajador incansable con una vocación enorme de servicio a mi comunidad. El 11 de agosto se optará por uno de los dos modelos: el de la continuidad, que está llevando a cabo esta gestión con 15 años de abandono de muchos lugares y barrios de la ciudad, lo que genera una desigualdad enorme. El otro será el modelo del cambio, que es el que planteamos nosotros. Un cambio previsible, que mire hacia el futuro, que genere al vecino la seguridad de poder contar con un servicio excelente de barrido, alumbrado y limpieza, pero que también ese esfuerzo que hoy hace para pagar la tasa municipal se vea reflejado en una gestión eficiente que mejore la calidad de vida”, se explayó Gramigna.

“Soy una persona que todas las mañanas me levanto pensando qué puedo hacer para que mi ciudad mejore. Seguramente me no me encontrarán adentro de una oficina. Si el problema está en la calle, se resuelve en la calle. Así que voy a ser un intendente de puertas abiertas que escucha a la gente y que, por sobre todo, resuelve los problemas que hoy están generando un gran dolor de cabeza a cada vecino de la ciudad”.

