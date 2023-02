Elortondo: inhabilitan a un abogado por estafar a una mujer y quedarse con un campo

El abogado Roberto Diez aceptó la probation y no fue procesado pero deberá devolver en 180 ese campo y dos inmuebles.

El caso de Mirta Brancaccio es muy recordado en el sur de Santa Fe ya que la mujer, que no puede caminar y se desplaza en una silla de ruedas, clamaba por Justicia que no lograba (al menos en los tiempos que ella quería) e hizo mediático su conmovedor caso. A partir de allí, a mediados de 2021, logró que su causa se moviera con mayor celeridad hasta que llegó la suspensión del juicio que le había iniciado al abogado Roberto Diez.

Mirta aceptó la probation ya que de ese modo podría recuperar todo lo que el abogado le había quitado ilegalmente y montado bajo un ardid ruin. El abogado por su parte se ve beneficiado porque no queda procesado, no va preso y apenas por dos años no podrá ejercer la abogacía.